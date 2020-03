Barang yang Wajib Tersedia Saat Karantina karena Virus Corona

Bisnis.com, JAKARTA - Penyebaran virus corona yang terjadi dunia termasuk Indonesia, membuat semua orang waspada dan mulai mengunci diri di rumah masing-masing.

Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, sebagaimana dikutip dari Business Insider, merekomendasikan untuk menyediakan persediaan makanan selama dua minggu jika terjadi pandemi.

Berikut kelengkapan yang harus disediakan di rumah bila mengisolasi diri selama dua pekan.

Makanan

Keluarga yang melakukan karantina, sebelumnya harus menyediakan makanan untuk 14 hari bagi setiap orang - dan hewan peliharaan bila ada. Disarankan menyiapkan makanan kaleng atau yang berbahan kering, agar mudah disiapkan.

Departemen Keamanan Dalam Negeri AS merekomendasikan untuk menyediakan cukup makanan dan air selama dua minggu sebelum pandemi menyerang. Barang-barang kering seperti beras, pasta, kacang-kacangan, dan gandum harus tersedia.

Menurut Alyssa Pike, ahli diet dari International Food Information Council, baru-baru ini mengatakan kepada Business Insider, merekomendasikan makanan kaleng yang mengandung cairan, seperti tomat, kacang-kacangan, dan tuna. Cairan berlebih bisa digunakan untuk memasak makanan kering seperti nasi dan pasta. Sediakan pula kopi dan cokelat, untuk menenangkan Anda.

Produk Higienis

Pastikan Anda memiliki produk higienis rumah tangga yang cukup seperti sabun, pembersih tangan, kertas toilet, tisu, produk perawatan feminin, dan popok.

DeskripsiPusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, CDC, menganjurkan mencuci tangan secara teratur dan menyeluruh untuk menghindari virus corona. Jadi ingatlah untuk memasukkan sabun dan pembersih tangan ke dalam kit karantina rumah Anda.

Obat

Jika memungkinkan, dapatkan persediaan obat resep selama 30 hari. Marguerite Neill, seorang ahli penyakit menular di Brown University, mengatakan kepada The New York Times bahwa mereka yang dikarantina, harus memiliki setidaknya 30 hari pasokan obat-obatan mereka. Departemen Keamanan Dalam Negeri AS merekomendasikan untuk secara berkala memeriksa obat resep, untuk memastikan pasokan yang berkelanjutan saat karantina.

Perlengkapan P3K

Perlengkapan pertolongan pertama atau P3K, harus disediakan untuk mengobati cedera yang umum terjadi. Untuk menghadapi segala jenis keadaan darurat, Palang Merah Amerika merekomendasikan untuk menyediakan peralatan P3K di rumah untuk mengobati cedera umum, termasuk luka, goresan, bengkak, keseleo, otot tegang, dan banyak lagi.

Perlengkapan P3K ini harus mencakup hal-hal seperti paket salep antibiotik, kain kasa, perban, termometer, gunting, pinset, dan selimut darurat.

Jika seseorang di rumah Anda menggunakan alat bantu dengar, Palang Merah Amerika menyarankan untuk menyimpan baterai ekstra. Persediaan medis lain-lain mungkin termasuk kacamata, lensa kontak, atau obat-obatan – di antaranya obat penghilang rasa sakit, obat perut, obat batuk dan pilek, vitamin, dan cairan yang mengandung elektrolit.

CDC merekomendasikan masker hanya untuk kelompok tertentu: orang-orang di daerah wabah, petugas kesehatan yang merawat pasien virus corona, dan siapa saja yang mengalami gejala mirip flu.

Persediaan Air

Pasokan air kemungkinan tidak akan terpengaruh oleh virus corona, tetapi jika Anda tinggal di daerah dengan air terbatas, sediakan air untuk bertahan selama 14 hari masa karantina.

