5 Jus Peningkat Imunitas Tubuh

Bisnis.com, JAKARTA - Buah-buahan dan sayuran dipercaya sebagai salah satu asupan makanan yang bisa meningkatkan sistem imunitas tubuh manusia.

Karena itu, di tengah merebaknya wabah virus corona, orang banyak mengonsumsi beragam jenis buah untuk meningkatkan stamina tubuhnya.

Konsumsi buah juga umumnya dilakukan dengan cara membuatnya menjadi jus agar lebih mudah dikonsumsi.

Melansir dari situs Home Kitchenary dan Health Line, berikut lima campuran jus yang ampuh meningkatkan imunitas tubuh.

Apel, Wortel, dan Jeruk

Campuran jus dari tiga buah ini sangat sederhana, namun efektif untuk meningkatkan imunitas tubuh. Ketiganya dikenal tinggi vitamin A, asam folat dan mineral dimana ini ampuh memerangi berbagai masalah kesehatan.

Jeruk dan Anggur

Jeruk dan anggur dikenal tinggi vitamin C. Kita tentu tahu bahwa vitamin C bersifat antioksidan sehingga baik untuk melindungi sel-sel dari zat yang membahayakan tubuh. Vitamin C juga sangat baik untuk mendorong penyembuhan luka, memerangi penyakit hingga meningkatkan kekebalan tubuh.

Kale, Tomat dan Seledri

Menurut para ahli nutrisi, sayuran hijau adalah sayuran terbaik untuk jus karena dikenal tinggi vitamin dan mineral. Selain ampuh meningkatkan sistem imun, ketiga campuran sayur ini juga merupakan resep anti-inflamasi dan memiliki manfaat menenangkan.

Bit, Wortel, Jahe, dan Kunyit

Keempat sayuran ini akan membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda dengan cara mengurangi gejala peradangan. Umumnya, peradangan bisa menyebabkan influenza, pilek, hingga sakit badan. Selain itu, keempat campuran juga memiliki efek anti-inflamasi sehingga bisa mempercepat kesembuhan luka.

Stroberi dan Mangga

Vitamin E yang ditemukan tinggi pada stroberi dan mangga dipercaya bisa membantu meningkatkan kekebalan tubuh terutama pada orang dewasa. Manfaatnya pun bisa didapat setara antara menggunakan buah-buahan beku dan buah-buahan segar.