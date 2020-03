Elton John Gelar Konser Galang Dana dari Rumah

Bisnis.com, JAKARTA – Ikon music Sir Elton John telah berjanji untuk menjadi tuan rumah pertunjukan music langsung dari ruang tamunya sendiri untuk menggalang dana bantuan bagi orang-orang yang terdampak virus corona dengan menggandeng superstar lainnya.

Dilansir dari www.mirror.co.uk, Elton akan menjadi tuan iHeart Radio’s ‘Living Room Concert for America dengan uang yang langsung diberikan kepada mereka yang terkena dampak pandemi Covid-19. Billie Eilish, Mariah Carey, dan Backstreet Boys juga telah setuju untuk tampil bersama US charities Feeding America and First Responders Children’s Foundation , sementara, Alicia Keys juga akan bergabung dengan line-up bertabur bintang ini yang akan ditonton di seluruh dunia.

Ide ini lahir setelah pembatalan penghargaan iHeart Music Awards. Acara ini akan disiarkan di FOX TV di Amerika pada hari Minggu, (29/3/2020) dan diharapkan akan ada jutaan orang akan membantu mendonasikan sebagian uangnya untuk mereka yang terkena wabah virus corona ini.

"Ini adalah waktu di mana orang akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga mereka daripada yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Dan sejauh ini , saya sangat menikmatinya karena saya tidak menghabiskan banyak waktu dengan keluarga saya di siang hari dan saya mencintai setiap detiknya. Jadi hargai itu selagi bisa. badai pasti berlalu,” ujar Elton.

Sebelumnya, Elton John terpaksa turun panggung saat tampil di Selandia Baru setelah diketahui didiagnosis terkena atyoical pneumonia. Penyanyi yang sedang melangsungkan multi-year farewell tour itu kehilangan suaranya di tengah-tengah set di Mount Smart Stadium Auckland pada Minggu (16/2). “Aku baru saja kehilangan suaraku. Saya tidak bisa bernyanyi, "katanya kepada orang banyak. "Saya harus pergi. Maafkan saya," seperti dikutip melalui Variety.

Dia kemudian terlihat menangis ketika bersandar pada piano dan menggelengkan kepalanya sebelum meninggalkan panggung. Atypical pneumonia merupakan infeksi paru-paru yang juga sering disebut dengan walking pneumonia.Terlepas dari namanya yang terdengar serius, walking pneumonia adalah bentuk penyakit yang relatif ringan, mirip dengan pilek parah, namun tentu kondisi ini membuat siapapun sulit beraktivitas terlebih lagi mengisi konser selama dua jam