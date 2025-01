Profil Musisi Elton John, Masih Tajir Meski Sudah Pensiun Konser

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi generasi Baby Boomers dan milenial, tak mungkin tak kenal dengan nama musisi legendaris ini, Elton John. Meski sudah pensiun, kekayaannya tetap signifikan.

Elton John, yang telah menjadi pencipta lagu hits sejak tahun 1970-an, mungkin tidak akan melakukan tur lagi, tetapi rekaman musiknya yang legendaris memastikan bahwa dia tetap memiliki banyak penggemar dan tetap relevan di telinga penikmat musik hingga bertahun-tahun mendatang.

Penyanyi pop-rock ini sebenarnya masih terus mengeluarkan materi baru. Misalnya, duetnya pada 2021 dengan Dua Lipa, "Cold Heart," menduduki peringkat No. 1 di tangga lagu Billboard Hot Dance/Electronic Songs dan bertahan di sana selama 31 minggu.

Pada tahun yang sama dia juga merilis "Hold Me Closer" dengan Britney Spears. Selain itu, film dokumenter tentang tur perpisahannya, "Elton John: Never Too Late", juga ditayangkan perdana pada November 2024 dan tersedia untuk streaming di Disney+.

Namun, David Furnish, pasangan John dan salah satu sutradara film dokumenter "Never Too Late", meyakinkan para penggemar bahwa John belum selesai bermusik, meskipun dia sudah "pensiun" dari tur.

Profil Elton John

Lahir pada 1947 di Pinner, Middlesex, Inggris, John adalah anak ajaib yang gemar bermain piano dan memenangkan beasiswa ke Royal Academy of Music pada usia 11 tahun.

Siapa pun yang menonton film biografi "Rocketman" pada 2019 pasti tahu bahwa dia memiliki masa kecil yang sulit, dan dia harus menghadapi banyak hal untuk mengejar hasratnya terhadap musik.

Pada pertengahan 1960-an, John bergabung dengan band Bluesology, dan beberapa tahun kemudian bertemu Bernie Taupin, yang kemudian menjadi kolaborator utama dalam penulisan lagu di sebagian besar lagu-lagu hit terbesar John.

Kesuksesan pertamanya di Inggris adalah lagu ang dirilis pada 1969 "Lady Samantha". Namun, dia baru menjadi fenomena musik dunia yang sesungguhnya pada 1970 dengan merilis album pertamanya dengan nama dirinya, "Elton John".

Secara khusus, penampilannya pada 1970 di Troubadour di West Hollywood dianggap sebagai salah satu momen "terobosan" yang membuatnya terkenal. Pada Oktober tahun yang sama, dia merilis "Your Song," yang menjadi singel hit pertamanya di Inggris dan AS.

Lantas Berapa kekayaan bersih Elton John?

Menurut Celebrity Net Worth, karier Elton John yang sangat sukses di bidang musik telah memberinya kekayaan bersih sebesar US$650 juta atau sekitar Rp10,53 triliun.

Situs tersebut melaporkan bahwa dia telah menjual lebih dari 300 juta album di seluruh dunia dan merupakan salah satu artis paling sukses secara komersial yang pernah ada.

Meskipun Elton John sangat sukses, dia masih jauh dari mencapai angka miliarder, tapi pada pertunjukan terakhirnya di tur Farewell Yellow Brick Road, dia menyatakan pensiun dan mengakhiri pertunjukan itu dengan kalimat "Saya tidak akan pernah melakukan tur lagi, tetapi saya mungkin akan melakukan sesuatu di masa mendatang, tapi masih jauh."

Namun, meski pensiun, sumber uang John tak hanya dari tur. John baru-baru ini menulis musik untuk adaptasi musikal The Devil Wears Prada, yang mulai ditayangkan di Dominion Theatre, London pada Oktober 2024.

Selain itu, dia juga menulis musik untuk Tammy Faye, musikal panggung biografi yang berdasarkan kehidupan Tammy Faye Messner. Dia juga telah lama bekerja dalam produksi musikal panggung dan menggubah musik untuk The Lion King, Billy Elliot, Aida, dan banyak lagi.

Selain pekerjaan panggung, John juga memiliki acara radio di Apple Music yang disebut Rocket Hour yang tayang setiap pekan.

Elton John juga mengatakan bahwa dia masih ingin berkolaborasi lebih banyak musisi lagi, seperti dengan Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Gracie Abrams.