5 Terpopuler Lifestyle, Backstreet Boys Gelar Konser Virtual dan Cara Kenali Demam Tanpa Termometer

Boyband Backstreet Boys mengadakan konser mini melalui video chat dengan membawakan lagu "I Want it That Way." Konser ini bertujuan menghibur seluruh orang yang melakukan isolasi diri diri, guna mencegah penularan virus Corona (Covid-19).

Dilansir melalui Variety, pertunjukan itu merupakan bagian dari iHeart Living Room Concert, sebuah acara musik di AS yang diadakan pada Minggu malam oleh Elton John untuk memberikan hiburan dan dukungan bagi mereka yang membantu memerangi krisis kesehatan global.

Baca berita lengkapnya di sini.



Merebaknya virus corona (Covid-19) membuat masyarakat Indonesia turut melakukan antisipasi pembelian masker medis hingga meningkatkan permintaan terhadap masker.

Tidak tanggung-tanggung, masker medis pun digunakan masyarakat sehingga menyebabkan petugas medis kekurangan alat pelindung diri (APD), padahal petugas medis ada di garda terdepan penanganan virus corona.

Baca berita lengkapnya di sini.



Untuk mencegah virus masuk ke dalam tubuh, termasuk virus Corona (Covid-19), maka setiap orang harus membangun sistem imunitas tubuh yang kuat.

Ketua Umum ISNA (Indonesia Sport Nutritionist Association) Rita Ramayulis mengungkapkan bahwa dibutuhkan 7 hal penting untuk meningkatkan imunitas tubuh. Dia juga menyarankan agar setiap orang mengurangi mengeluh dan teruslah berpikir positif.

Baca berita lengkapnya di sini.

Semakin banyaknya kasus virus corona yang ada di Indonesia, membuat masyarakat berbondong-bondong mencari cara untuk mengurangi penularannya termasuk dengan membuat disinfektan sendiri yakni pemutih yang diencerkan untuk disemprotkan ke tubuh.

Saat ini banyak perumahan yang sudah menggunakan bilik disinfektan bagi warganya, selain itu juga ada penyemprotan langsung ke rumah-rumah. Tidak hanya di perumahan, banyak sekali praktik penyemprotan disinfektan langsung ke tubuh yang dilakukan masyarakat. Apakah hal yang dilakukan tersebut aman?

Baca berita lengkapnya di sini.

Termometer menjadi salah satu barang yang diserbu banyak orang di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Alat ini digunakan untuk mengukur suhu tubuh, dalam hal ini demam yang menjadi gejala utama virus corona.

Namun untuk mengukur gejala demam beserta suhu sejatinya bisa dilakukan walaupun tanpa termometer.