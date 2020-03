Bagaimana Cara Charger Imunitas Tubuh?

Bisnis.com, JAKARTA - Untuk mencegah virus masuk ke dalam tubuh, termasuk virus Corona (Covid-19), maka setiap orang harus membangun sistem imunitas tubuh yang kuat.

Ketua Umum ISNA (Indonesia Sport Nutritionist Association) Rita Ramayulis mengungkapkan bahwa dibutuhkan 7 hal penting untuk meningkatkan imunitas tubuh. Dia juga menyarankan agar setiap orang mengurangi mengeluh dan teruslah berpikir positif.

"Masyarakat harus tetap ingat untuk menjaga imunitas," ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (31/3/2020).

Berikut cara-cara yang harus dilakukan, yakni:

1. Cukupkan konsumsi protein (merupakan zat yang membangun sistem imunitas tubuh). Pilih protein rendah lemak seperti ikan, ayam tanpa kulit, daging kurus, tempe, susu rendah lemak, kacang kedelai, edamame, telur, dll.

Hindari teknik pengolahan protein dengan cara digoreng yang menggunakan minyak yang telah dipakai berulang, dan hindari melakukan penggorengan ulang serta hindari pengolahan yang menggunakan santan kental dan dipanaskan lama serta berulang.

2. Cukupkan asupan vitamin C dari makanan dan setiap hari, secara rutin dan teratur. Vitamin C akan mencegah terbentuknya radikal bebas di tubuh sehingga proses peradangan pada sel tidak terjadi. Dengan mengonsumsi sayuran dan buah lebih kurang 5 porsi setiap hari maka asupan vitamin C nya akan selalu terpenuhi.

3. Kurangi asupan gula. Hindari konsumsi makanan dan minuman yang manis. Gula berlebih dapat melemahkan kemampuan sel darah putih dalam melakukan proses fagositosis mikroorganisme dan menyuburkan pertumbuhan bakteri jahat di usus.

4. Dapatkan selalu sinar matahari pukul 10.00-14.00 wib, sekitar 10-15 menit, lakukan dengan rutin.

5. Bangun komponen kebugaran dengan melakukan latihan fisik intensitas sedang, selama lebih kurang 20 menit, 3-5 kali seminggu. Seperti jalan cepat, senam, treadmill, bersepeda, dll.

6. Lakukan stretching sederhana setiap hari. Saat tubuh dan pikiran terasa lelah dan setelah duduk ataupun tidur. Duduk berlama lama (lebih dari dua jam) atau waktu tidur yang lebih panjang padahal tidak lelah akan menurunkan imunitas.

7. Selalu happy thinking (berpikir bahagia).Kebahagiaan itu sederhana. Belajar melihat sesuatu dari sisi positif, berlatih memberikan apresiasi pada diri sendiri dan orang lain.