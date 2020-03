Backstreet Boys Gelar Konser Virtual

Bisnis.com, JAKARTA - Boyband Backstreet Boys mengadakan konser mini melalui video chat dengan membawakan lagu "I Want it That Way." Konser ini bertujuan menghibur seluruh orang yang melakukan isolasi diri diri, guna mencegah penularan virus Corona (Covid-19).

Dilansir melalui Variety, pertunjukan itu merupakan bagian dari iHeart Living Room Concert, sebuah acara musik di AS yang diadakan pada Minggu malam oleh Elton John untuk memberikan hiburan dan dukungan bagi mereka yang membantu memerangi krisis kesehatan global.

Backstreet Boys yang terdiri dari AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Brian Littrell dan Kevin Richardson, memberikan pemirsa penampilan nostalgia dari rumah masing-masing.

Video rekaman ini menampilkan penampilan dari anak-anak Richardson, yang bergabung dengannya untuk memainkan drum dan gitar. Carter juga membawa putranya untuk bercameo di bagian akhir saat dia bernyanyi di tepi kolam renang.

Setelah konser berakhir, seluruh anggota band mengunggah foto ke media sosial masing-masing dan menulis, "Kami merasa terhormat bisa menjadi bagian dari acara yang luar biasa ini," seperti dikutip melalui Variety, Selasa (31/3).

Pertunjukan berdurasi satu jam ini juga menampilkan pertunjukan langsung dari musisi seperti Alicia Keys, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Camila Cabello dan Shawn Mendes, Mariah Carey, Sam Smith dan Dave Grohl yang tampil secara virtual dari rumah masing-masing.

Donasi yang terkumpul selama acara tersebut akan disalurkan ke Feeding America dan the First Responders Children's Foundation. Kedua organisasi ini membantu keluarga yang terkena dampak pandemi virus corona.