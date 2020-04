Bantu Atasi COVID-19, Ini Langkah Kebijakan Harga K-Link

Bisnis.com, JAKARTA – K-Link Indonesia, perusahaan pemasar produk-produk kesehatan, berkomitmen membantu mengatasi serangan virus vorona jenis baru COVID-19 di antaranya dengan memberi diskon spesial untuk produk suplemen kesehatan peningkat imunitas tubuh.

Presiden Direktur K-Link Indonesia Radzi Saleh, melalui siaran pers kerja sama dengan Bisnis Indonesia yang diterima pada Selasa (31/3/2020), menjelaskan hal itu menjadi bagian dari serangkaian program bertajuk K-Link Peduli COVID-19.

“Dengan K-Link Peduli COVID-19, kami berharap masyarakat dan member K-Link bisa tetap sehat dan bahagia dengan mengonsumsi produk-produk peningkat imunitas tubuh dengan harga terjangkau,” kata Radzi.

Dia menyebutkan sejumlah produk unggulan yang selama ini menjadi best seller di antaranya K-Sauda VCO, K-C Susu Skim Bubuk, K-Vit C plus Teavigo, Propolis Platinum, K-Honey 5 in 1, K-Liquid Chlorophyll, K-Trecious Botanical Beverage Mix Blackcurrant, dan K-Somnus.

Untuk menjamin keaslian produk dan kemudahan dalam pembelian, lanjutnya, K-Link yang kini menjelma menjadi perusahaan digital network marketing, mengimbau untuk mengakses https://k-mart.co.id/danhttps://www.k-net.co.id/ atau melalui distributor resmi.

Wabah corona, menurutnya, mengandung banyak hikmah yang mengetuk kepedulian pada sesama. Oleh karena itu, K-Link juga menggalang donasi dari seluruh member untuk membantu penyediaan alat pelindung diri (APD) kesehatan bagi tenaga kesehatan yang memerlukan.

Dia menambahkan K-Link yang memiliki ratusan karyawan ini pun mengikuti anjuran pemerintah untuk work from home bagi sebagian karyawannya, dan mengimbau kepada segenap masyarakat untuk patuh pada arahan pemerintah agar bekerja dari rumah, social distancing, dan mengikuti semua protokol yang ditetapkan demi memutus mata rantai COVID-19 lebih cepat.