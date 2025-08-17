Ini 10 Kota Terbaik di Dunia untuk Ditinggali Gen Z, Tak Ada di Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA – Setiap tahun, Time Out menerbitkan daftar peringkat tahunan kota-kota terbaik dunia sebagai tempat tinggal.

Kota-kota tersebut masuk dalam daftar berkat hasil survei komprehensif terhadap lebih dari 18.500 penduduk setempat, yang berbagi perasaan mereka tentang kehidupan malam, kuliner, dan budaya kota mereka, serta hal-hal seperti kebahagiaan, akses ke ruang terbuka hijau, dan kemudahan berjalan kaki.

Wawasan mereka, bersama suara dari panel pakar Time Out, membantu menyusun panduan definitif untuk kota-kota terbaik di dunia untuk ditinggali (dan dikunjungi) saat ini.

Baca Juga Wali Kota Makassar Resmikan Pusat Konvensi dan Pameran Terbesar di Wilayah Timur Indonesia

Hal-hal yang membuat sebuah kota hebat dapat terlihat sangat berbeda dari generasi ke generasi.

Berdasarkan data yang sama dengan survei Kota Terbaik Time Out, tetapi disaring berdasarkan respons dari mereka yang berusia di bawah 30 tahun, peringkat global kota-kota terbaik dunia untuk Gen Z ini merayakan tempat-tempat di mana generasi berikutnya benar-benar berkembang.

Jadi, apa sebenarnya yang penting bagi kaum urban muda saat ini? Beberapa staf Gen Z Time Out punya ide mereka sendiri.

Baca Juga Ekspansi Jaringan Ritel, Selma dan Informa Electronics Hadir di Kota Semarang

Beberapa faktor yang menjadikan sebuah kota pilihan adalah kancah budaya yang benar-benar mudah diakses. Sebuah kota dapat aksesibel dalam arti siapa pun dapat berpartisipasi di dalamnya, baik itu pertunjukan musik atau pameran seni, maupun bagi mereka yang menghadiri acara dan pameran.

Selain itu, kota favorit Gen Zbiasanya mudah diakses dengan jalan kaki, memungkinkan Anda menikmati malam yang benar-benar santai, dan juga cara paling menyenangkan untuk menjelajah.

Banyak kota yang masuk dalam peringkat karena beragam dan inklusif, serta memiliki karya seni yang hebat, banyak ruang hijau, dan transportasi umum yang efisien.

Baca Juga KDM Minta Bupati dan Wali Kota di Jabar Hapus Tunggakan PBB Warga

Lantas, kota mana saja yang masuk dalam daftar? Berikut ini daftar kota-kota terbaik di dunia untuk ditinggali Gen Z pada tahun 2025.

1. Bangkok, Thailand

Ibu kota Thailand ini menduduki peringkat teratas berkat skor kebahagiaannya yang luar biasa (84% Gen Z mengaku senang tinggal di sana) dan keterjangkauannya (71% mengaku kota ini ramah anggaran untuk ditinggali).

Kota ini juga merupakan tempat yang tepat untuk bertemu orang baru, Generasi Z urban di Bangkok adalah kelompok yang paling mungkin mengatakan bahwa mudah untuk berteman di kota mereka.

2. Melbourne, Australia

Ibu kota budaya Australia ini berada di peringkat kedua, dengan 77% Gen Z menggambarkan kota mereka sebagai kota yang beragam dan inklusif, sementara 96% memberikan penilaian tinggi terhadap kancah seni dan budayanya.

Kota ini juga mendapat skor tinggi untuk kualitas hidup, dengan 91% responden berusia dua puluhan tahun mengatakan kualitas hidup di Melbourne "baik" atau "luar biasa".

3. Cape Town, Afrika Selatan

Di posisi ketiga adalah Cape Town, dengan 82% penduduk Gen Z merasa bahagia. Kota pesisir ini mendapat nilai tertinggi untuk keindahannya (71% Gen Z menggambarkan Cape Town sebagai indah), hiburan malam yang murah (76% mengatakan pergi minum-minum terjangkau), dan tempat tinggal yang benar-benar menyenangkan (kata 62% responden).

4. New York City, Amerika Serikat

Kota New York adalah kota yang paling mungkin digambarkan "menarik" oleh Gen Z dalam daftar ini, yang juga memuji kemudahan berjalan kaki (82% Gen Z mengatakan mudah untuk berkeliling dengan berjalan kaki) dan, tentu saja, pilihan hiburan malamnya (84% menilai kota ini sangat baik untuk kehidupan malam).

5. Copenhagen, Denmark

Copenhagen baru-baru ini dinobatkan sebagai kota paling layak huni di dunia, dan survei kami membuktikan hal tersebut. Ibu kota Denmark ini menerima peringkat kebahagiaan yang tinggi (64% Gen Z senang tinggal di sana), serta peringkat yang cukup baik untuk urusan asmara (54% mengatakan mudah menemukan cinta di sana).

6. Barcelona, Spanyol

Tak hanya 71% penduduk berusia dua puluhan tahun yang bahagia tinggal di Barcelona, kota ini juga menyamai Melbourne dalam perolehan peringkat tertinggi untuk keberagaman dan inklusivitas (77% Gen Z yang tinggal di Barcelona akan menggambarkannya seperti itu).

7. Edinburgh, Britania Raya

Edinburgh menduduki puncak beberapa kategori dalam survei Gen Z kami, menerima skor tertinggi untuk ruang hijau dan akses ke alam (menurut 95% penduduk berusia dua puluhan tahun yang tinggal di sana) serta kemudahan berjalan kaki (89% Gen Z mengatakan kota ini mudah dilalui dengan berjalan kaki).

8. Kota Meksiko, Meksiko

Gen Z di Mexico City termasuk yang paling bahagia dalam daftar ini, dengan 83% responden menyatakan bahagia di kota mereka. Kota ini juga merupakan tempat tinggal paling terjangkau kedua bagi Gen Z setelah Bangkok, dengan 69% responden berusia dua puluhan memberikan skor tinggi untuk keterjangkauan.

9. London, Britania Raya

London terkenal dengan seni dan budayanya yang bebas, jadi tidak mengherankan jika 96% Gen Z yang tinggal di sana menilai budayanya sangat baik.

Dunia kuliner kota ini juga menerima banyak pujian dalam survei kami, dengan 95% anak muda memberikan penilaian yang sangat baik. Namun, ibu kota Inggris ini kurang terjangkau dengan hanya 45% yang setuju bahwa London adalah tempat tinggal yang terjangkau.

10. Shanghai, China

Shanghai mendapat nilai tertinggi untuk transportasi umum (96% penduduk Gen Z memberikan nilai tinggi) dan untuk kebahagiaan secara keseluruhan (84% mengatakan mereka senang tinggal di sana). Anak muda yang tinggal di Shanghai juga cenderung menggambarkan kota mereka sebagai kota modern.

Di samping 10 kota tersebut, berikut daftar peringkat di bawahnya:

11. Sydney, Australia

12. Beijing, China

13. Paris, Prancis

14. Tokyo, Jepang

15. Berlin, Jerman

16. Sevilla, Spanyol

17. Chicago, Amerika Serikat

18. Chiang Mai, Thailand

19. Praha, Republik Ceko

20. Lisbon, Portugal