Hanya 1% Korban Selamat Hiroshima dan Nagasaki, Meninggal Karena Kanker Radiasi

Bisnis.com, JAKARTA - Pada akhir tahun 1945, pengeboman tersebut telah menewaskan sekitar 140.000 orang di Hiroshima, dan 74.000 lainnya di Nagasaki. Diperkirakan dari mereka yang tewas, 38.000 di antaranya adalah anak-anak.

Pada tahun-tahun berikutnya, banyak korban selamat tersebut justru menderita leukemia, kanker, atau efek samping mengerikan lainnya akibat radiasi.

Dilansir dari caliber.az, delapan puluh tahun setelah pengeboman atom Hiroshima dan Nagasaki, penelitian baru mengungkapkan angka kematian akibat kanker jangka panjang yang sangat rendah di antara para penyintas. Menurut sebuah studi komprehensif, kurang dari 1% dari mereka yang selamat dari ledakan dan radiasi telah meninggal atau diperkirakan akan meninggal akibat kanker terkait radiasi.

Temuan ini, menantang persepsi umum tentang bahaya jangka panjang radiasi pengion dan memberikan wawasan baru tentang ketahanan mereka yang dikenal sebagai hibakusha, yang secara harfiah berarti "orang-orang yang terkena dampak bom".

Philip Thomas, profesor manajemen risiko di Universitas Bristol, melakukan penelitian tersebut, memperkirakan bahwa hanya 3.100 dari 324.000 penyintas yang akan meninggal akibat leukemia atau tumor padat akibat radiasi. Hasilnya dipublikasikan di Jurnal Fisika dan Kimia Biologi.

"Penelitian ini menunjukkan bahwa radiasi, meskipun berbahaya, merupakan penyebab kanker yang lebih lemah daripada yang diperkirakan banyak orang," kata Thomas.

Analisisnya memperluas penelitian sebelumnya oleh Japan-US Radiation Effects Research Foundation, yang berfokus pada sampel 87.000 penyintas sejak tahun 1950. Dengan memasukkan data kesehatan dan demografi tambahan, Thomas mengevaluasi sekitar 324.000 orang yang selamat segera setelah pengeboman.

Dengan menggunakan model statistik, studi ini mengekstrapolasi mortalitas kanker dari akhir tahun 1940-an hingga tahun 2055, ketika penyintas termuda mencapai usia 110 tahun.

Leukemia akibat radiasi biasanya mulai bermanifestasi dua hingga tiga tahun pasca-paparan, mencapai puncaknya sekitar sepuluh tahun, sementara beberapa tumor padat dapat membutuhkan waktu lebih dari 50 tahun untuk berkembang.

"Bahkan para penyintas yang menerima dosis radiasi masif pun dapat hidup sangat lama," catat Thomas.

Ia menyoroti bahwa mereka yang menyerap 2,25 gray—lebih dari tiga kali lipat tingkat yang menyebabkan penyakit radiasi dan 100 kali lipat batas tahunan yang diizinkan bagi pekerja nuklir di Inggris saat ini—meninggal pada usia rata-rata di atas 78 tahun.

Dilansir dari ICAN.org, lima hingga enam tahun setelah pengeboman, insiden leukemia meningkat secara signifikan di antara para penyintas. Setelah sekitar satu dekade, para penyintas mulai menderita kanker tiroid, payudara, paru-paru, dan kanker lainnya dengan tingkat yang lebih tinggi dari biasanya.

Ibu hamil yang terpapar bom mengalami tingkat keguguran dan kematian bayi yang lebih tinggi, anak-anak mereka lebih mungkin mengalami disabilitas intelektual, gangguan pertumbuhan, dan peningkatan risiko kanker.

Dan bagi semua penyintas, kanker yang berkaitan dengan paparan radiasi masih terus meningkat sepanjang hidup mereka, bahkan hingga hari ini, tujuh dekade kemudian.

Bom uranium yang diledakkan di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 memiliki daya ledak setara dengan 15.000 ton TNT. Bom tersebut meluluhlantakkan dan membakar sekitar 70 persen dari seluruh bangunan dan menyebabkan sekitar 140.000 kematian pada akhir tahun 1945, seiring dengan meningkatnya angka kanker dan penyakit kronis di antara para korban selamat.

Sebuah bom plutonium yang sedikit lebih besar meledak di Nagasaki tiga hari kemudian dan meratakan 6,7 km persegi. kota dan menewaskan 74.000 orang pada akhir tahun 1945. Suhu tanah mencapai 4.000°C dan hujan radioaktif turun deras.

Jika senjata nuklir diledakkan di atas sebuah kota saat ini, para penanggap pertama rumah sakit, petugas pemadam kebakaran, organisasi bantuan tidak akan mampu memberikan pertolongan.

Alasan kita mengetahui hal ini adalah karena tingkat kerusakan di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945 membuat pemberian bantuan hampir mustahil. Di Hiroshima, 90 persen dokter dan perawat tewas atau terluka; 42 dari 45 rumah sakit tidak berfungsi; dan 70 persen korban mengalami cedera gabungan, termasuk, dalam kebanyakan kasus, luka bakar parah.

Semua tempat tidur khusus untuk luka bakar di seluruh dunia tidak akan cukup untuk merawat para penyintas satu bom nuklir di kota mana pun.

Di Hiroshima dan Nagasaki, sebagian besar korban meninggal tanpa perawatan untuk meringankan penderitaan mereka. Beberapa dari mereka yang memasuki kota-kota setelah pengeboman untuk memberikan bantuan juga meninggal karena radiasi.

Bola api dari ledakan nuklir membutuhkan waktu sekitar 10 detik untuk mencapai ukuran maksimumnya, tetapi efeknya bertahan selama beberapa dekade dan menjangkau lintas generasi.