Rekomendasi 5 Film Genre Dark Thriller Terbaik di Netflix

Bisnis.com, JAKARTA - Di Indonesia sudah tak diragukan lagi kegemarannya menyaksikan film horor dan thriller, dengan banyaknya film horor berdatangan. Namun, jika film horor dan thriller biasa tak lagi memberikan ketegangan, mungkin Anda bisa menyaksikan genre satu ini, dark thriller.

Film-film bergenre dark thriller lebih dari sekadar horor. Genre ini sering kali mengandung mengeksplorasi situasi yang suram, menampilkan adegan kekerasan yang paling meresahkan.

Meskipun tak satu pun film dalam daftar ini bisa dianggap "hiburan ringan", jika Anda mencari film thriller yang akan membuat Anda merinding, meringis kaget melihat kesulitan yang dialami para tokoh utamanya, dan penuh dengan kejutan tak terduga, kelima film ini wajib ditonton dan semuanya bisa disaksikan di layanan streaming Netflix.

1. The Platform - 2019

Salah satu kisah sukses internasional terbesar Netflix, Anda mungkin pernah mendengar "The Platform". Serial streaming orisinal ini memang pantas mendapatkan reputasi dan pengakuannya karena memadukan ide fiksi ilmiah yang menarik dengan eksplorasi hakikat manusia yang memukau.

Bagi mereka yang baru saja ingin terjun ke dunia yang dark thriller, Anda akan menemukan apa yang Anda idamkan.

"The Platform" berlatar di penjara masa depan yang terdiri dari serangkaian tingkat individual yang disusun dalam blok menara yang seolah tak berujung.

Setiap hari, platform beton berisi makanan diturunkan perlahan-lahan di blok tersebut, dengan orang-orang di atas makan bak bangsawan, sementara mereka yang di bawah hanya mendapatkan sisa-sisa makanan. Sementara film ini berfokus pada seorang pria bernama Goreng (Iván Massagué) yang berusaha bertahan hidup di penjara distopia ini.

2. The Ritual - 2017

Meskipun banyak film dark thriller yang mengandung unsur horor, "The Ritual" bukanlah film untuk penonton yang tidak tahan dengan kejutan yang tiba-tiba alias jump scare.

Film thriller rakyat supernatural ini sungguh menyeramkan, tetapi juga kaya akan karakter yang dikembangkan dengan baik, meskipun tidak selalu disukai. Ditambah lagi, latar alam liar Swedia yang menyeramkan menambah ketegangan dan kengerian pada ceritanya.

The Ritual mengisahkan tentang empat pria paruh baya yang bersatu untuk naik pegunungan Skandinavia, enam bulan setelah kematian teman mereka karena perampokan, untuk mengenang teman mereka.

Setelah mengambil keputusan bodoh untuk keluar jalur dan mengambil "jalan pintas" melalui hutan, mereka dengan cepat tersesat dan percaya bahwa seseorang, atau sesuatu, sedang menguntit mereka.

Film ini dirilis pada 2017. Jangan sampai salah nonton karena ada film lain berjudul "The Ritual" yang dirilis awal tahun ini.

3. Calibre - 2018

Ciri khas film thriller gelap yang bagus adalah ketika film itu benar-benar membuat Anda merasa tidak nyaman, dan "Calibre" sering melakukannya.

Film berskala kecil namun intens ini ingin mencari tahu bagaimana kedua tokoh utamanya akan keluar dari kesulitan mengerikan yang mereka hadapi.

Calibre mengisahkan tentang Vaughn (Jack Lowden) dan Marcus (Martin McCann) adalah dua sahabat masa kecil yang bepergian ke Dataran Tinggi Skotlandia yang terpencil untuk liburan akhir pekan. Keduanya berencana untuk berburu, tetapi saat menjelajahi hutan untuk berburu, mereka membuat kesalahan besar, dan konsekuensi dari tindakan mereka benar-benar tak terkendali.

4. The Perfection - 2018

"The Perfection" adalah salah satu film dark thriller paling menegangkan yang pernah ada, di mana ada adegan yang sangat mengganggu ketika seorang karakter percaya ada serangga yang keluar dari lengannya.

Dan itu baru puncak gunung es, dalam perjalanan menyimpang yang menuju ke beberapa tempat suram dan sangat mengerikan ini. Film ini bukan film thriller untuk orang yang penakut.

Charlotte Willmore (Allison Williams) adalah seorang pemain cello berbakat yang terpaksa meninggalkan akademi musik bergengsinya untuk merawat ibunya yang sakit.

Kembali ke akademi setelah kematian ibunya, Charlotte bertemu Lizzie (Logan Browning), seorang jenius musik lainnya, yang secara efektif menggantikannya sebagai murid bintang dan favorit pribadi Anton (Steven Weber), kepala sekolah. Lalu, yang terjadi selanjutnya adalah mimpi buruk bagi mereka berdua.

5. The Wonder - 2022

Salah satu film Florence Pugh yang paling underrated alias terabaikan, "The Wonder", adalah film thriller yang diadaptasi dari novel berjudul sama karya Emma Donoghue yang terbit tahun 2019.

Film ini membawa misteri yang memikat, dan seiring perkembangannya, sisi gelap iman muncul ke permukaan ketika karakter Pugh, seorang perawat Inggris bernama Elizabeth, berjuang meyakinkan penduduk sebuah kota kecil di Irlandia bahwa apa yang mereka yakini sebagai mukjizat mungkin tidak seperti kelihatannya.

Elizabeth dikirim ke desa terpencil untuk mengawasi seorang gadis muda (Kíla Lord Cassidy) yang, konon, belum makan selama empat bulan. Jauh dari kekurangan gizi, gadis itu tampak sehat dan mengaku bertahan hidup dengan mengonsumsi "manna dari Surga".

Meskipun keluarganya bersikeras bahwa ini adalah mukjizat dari atas, Elizabeth berusaha mengungkap kebenaran di balik situasi tersebut. "The Wonder" adalah film thriller dramatis yang bertempo lambat, ditopang oleh penampilan Pugh yang kuat dan mudah ditebak.