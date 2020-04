Pusing Bisa Jadi Gejala Anda Telah Terinfeksi Virus Corona

Bisnis.com, JAKARTA—Sebuah studi di Lancet menunjukkan 8 persen pasien COVID-19 di Wuhan, China, menderita sakit kepala, menunjukkan bahwa sakit kepala merupakan salah satu gejala yang diderita oleh para pasien virus Corona baru.

Dilansir dari Express.co.uk, terdapat sejumlah tanda-tanda penderita virus Corona baru yang tidak dikenali oleh masyarakat pada saat ini.

“Sebuah studi yang dipublikasikan di Lancet menyoroti sakit kepala sebagai gejala,” demikian terdapat dalam express.co.uk yang dikutip Bisnis pada Senin (6/4/2020).

Dalam studinya, Lancet menemukan sebesar 8 persen pasien COVID-19 di Wuhan China melaporkan sakit kepala. Wuhan merupakan asal wabah virus Corona baru tersebut.

Terkait dengan gejala pusing ini, Klinik Cleveland mengungkapkan seseorang yang mengalami sering pusing ringan atau mendapatkan serangan pusing parah atau tiba-tiba dapat mengindikasikan risiko kesehatan yang lebih serius.

Selain pusing, gejala lain penderita COVID-19 yang juga tidak dikenali oleh masyarakat adalah hilangnya penciuman.

British Rhinological Society mengungkapkan sudah terdapat bukti dari Korea Selatan, China, dan Italia yang menujukkan bahwa sejumlah besar pasien dengan infeksi virus Corona baru terbukti mengalami kehilangan penciumannya.

Di Jerman, badan tersebut menambahkan, 2 dari 3 kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 melaporkan kehilangan penciuman.

Tanda lainnya yang juga berpotensi menunjukkan bahwa seseorang tersebut terkena COVID-19 adalah malaise – perasaan tidak nyaman, pegal-pegal, dan lelah tanpa alasan yang jelas – dan kebingungan.

Dalam sebuah laporan kasus baru-baru ini di sebuah rumah perawatan di Washington, hampir sepertiga dari masyarakat yang tinggal di rumah perawatan tersebut positif terinfeksi virus Corona baru. Penduduk terinfeksi yang tidak memiliki gejala mencapai setengahnya.

Sementara beberapa di antaranya memiliki gejala yang tidak biasa seperti malaise - perasaaan tidak nyaman - sakit, atau gelisah secara umum.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (The Center for Disease Control and Prevention/CDC) mengidentifikasi kebingungan sebagai tanda peringatan gejala COVID-19.