Musisi Internasional Lakukan Kolaborasi di Joox, Cek Tanggalnya

Bisnis.com, JAKARTA - JOOX Music akan menayangkan secara langsung kolaborasi penampilan dari para artis dan musisi Internasional dalam program One World: Together At Home­- sebuah tayangan yang diadakan untuk memberikan support untuk bersatu melawan pandemic Covid-19.

Acara ini akan ditayangkan secara bersamaan melalui platform JOOX di Hong Kong, Macau, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thailand dan Afrika Selatan pada 19 April 2020.

Tayangan ini diselenggarakan oleh international advocacy organization Global Citizen dan the World Health Organization (WHO), One World: Together At Home merupakan acara yang menunjukkan persatuan dan kebersamaan dari semua orang yang terimbas efek dari pandemik Covid-19 dan memberikan semangat untuk semua pekerja kesehatan yang tengah berjuang di garda depan melawan pandemik ini.

Poshu Yeung, Vice President, International Business Group Tencent, mengatakan bahwa pihaknya sangat bangga dapat menjadi bagian dari inisiatif global yang menyatukan banyak musisi dan artis, juga fans musik dan masyarakat di seluruh dunia untuk berkolaborasi melawan virus corona, mendukung para pekerja medis garda depan dan WHO.

"Kita bersama-sama memerangi ini, menyatukan rasa kemanusiaan dengan menjaga diri di rumah masing masing. Bersama-sama dengan fans musik di Hong Kong, Macau, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thailand dan Afrika Selatan, menggunakan musik sebagai bahasa universal kita berpartisipasi melawan penyebaran lebih lanjut dari Covid-19," katanya dalam siaran pers pada Kamis (15/4/2020).

One World: Together At Home akan menjadi sebuah kegiatan yang dikenang sejarah, kegiatan broadcast mendunia pertama yang dilakukan untuk mengucapkan rasa terima kasih dan memberikan semangat bagi seluruh pekerja medis, dan untuk mendukung WHO berperang melawan Covid-19.

Dia menuturkan tayangan ini akan menampilkan beberapa cerita langsung dari para pekerja medis yang terjun bekerja merawat pasien dari seluruh dunia dengan menggunakan APD, dan kegiatan lain yang mendukung mereka, seperti menyediakan makanan, tempat tinggal dan layanan kesehatan untuk mereka yang sangat membutuhkan.

musik, Virus Corona, covid-19