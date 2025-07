Warner Bros Mulai Produksi Serial TV Harry Potter, Tayang 2027

Bisnis.com, JAKARTA - Warner Bros telah memulai produksi serial televisi HBO Original Harry Potter di Studios Leavesden, Inggris.

Serial ini akan debut pada tahun 2027 di HBO dan HBO Max, termasuk rencana peluncuran di Jerman, Italia, dan Inggris.

Dalam serial tersebut telah diumumkan nama-nama pemain yang terlibat yakni Rory Wilmot sebagai Neville Longbottom, Amos Kitson sebagai Dudley Dursley, Louise Brealey sebagai Madam Rolanda Hooch, dan Anton Lesser sebagai Garrick Ollivander.

Kepala departemen yang baru diumumkan antara lain Adriano Goldman (Director of Photography), Cate Hall (Hair and Makeup Designer), Paul Herbert (Stunt Coordinator), Mark Holt (SFX Supervisor), Mara LePere-Schloop (Production Designer), Naomi Moore (Set Decorator), John Nolan (Creature Effects Design Supervisor), Alexis Wajsbrot (VFX Supervisor), Dom Sidoli (VFX Producer), and previously announced Holly Waddington (Costume Designer).

Serial mendatang ini ditulis dan diproduksi eksekutif oleh Francesca Gardiner. Mark Mylod akan menjadi produser eksekutif dan menyutradarai beberapa episode serial ini untuk HBO, bekerja sama dengan Brontë Film and TV dan Warner Bros. Television. Serial ini diproduseri oleh J.K. Rowling, Neil Blair, dan Ruth Kenley-Letts dari Brontë Film and TV, dan David Heyman dari Heyday Films.

Harry Potter adalah seri tujuh novel fantasi yang dikarang oleh penulis Inggris J. K. Rowling. Novel ini mengisahkan tentang petualangan seorang penyihir remaja bernama Harry Potter dan sahabatnya, Ron Weasley dan Hermione Granger, yang merupakan pelajar di Sekolah Sihir Hogwarts.

Inti cerita dalam novel-novel ini berpusat pada upaya Harry untuk mengalahkan penyihir hitam jahat bernama Lord Voldemort, yang berambisi untuk menjadi makhluk abadi, menaklukkan dunia sihir, menguasai orang-orang nonpenyihir, dan membinasakan siapapun yang menghalangi jalannya, terutama Harry Potter.

Sejak dirilisnya novel pertama, Harry Potter and the Philosopher's Stone (di Indonesia diterbitkan dengan judul Harry Potter dan Batu Bertuah) pada tanggal 30 Juni 1997, seri ini telah mendapatkan popularitas besar, berbagai pujian kritis, dan kesuksesan komersial di seluruh dunia.

Beberapa kritikus juga melontarkan kritikan negatif, terutama karena temanya yang gelap. Hingga Februari 2023, seri ini telah terjual lebih dari 600 juta kopi di seluruh dunia, menjadikannya sebagai novel seri paling laris sepanjang masa, dan telah diterjemahkan ke dalam 85 bahasa.

Empat novel terakhir secara berturut-turut mencetak rekor sebagai buku dengan penjualan tercepat dalam sejarah.