Squid Game 3 Raih Rekor Netflix, Tembus 106,3 Juta Penonton dalam 10 Hari

Bisnis.com, JAKARTA — Squid Game musim ke-3 melanjutkan rekor dari film-film sebelumnya. Menunjukkan bahwa film tersebut tetap menjadi hit.

Dilansir Variety, untuk minggu kedua berturut-turut, musim ke-3 drama Korea ini memecahkan rekor Netflix. Setelah masuk ke daftar serial non-bahasa Inggris terpopuler sepanjang masa versi Netflix di posisi ke-9 hanya dalam tiga hari dengan 60,1 juta penayangan, musim ini kini telah mencapai total 106,3 juta penayangan dalam 10 hari.

Angka ini lebih banyak daripada yang pernah dicapai serial Netflix mana pun, dan dalam bahasa apa pun, dengan pencapaian dalam waktu dua minggu. Sedangkan dalam daftar serial non-bahasa Inggris sepanjang masa, Musim ke-3 kini melonjak ke posisi ke-3, hanya diungguli oleh Musim ke-1 dan ke-2.

Saat kembali menghadirkan acara berbahasa Inggris, "Squid Game" Musim 3 masih tampil impresif, hanya di belakang "Wednesday" Musim 1 (252,1 juta penayangan), "Adolescence" (142,6 juta), "Stranger Things" Musim 4 (140,7 juta), "Dahmer: Monster" (115,6 juta), "Bridgerton" Musim 1 (113,3 juta), dan "The Queen's Gambit" (112,8 juta).

Adapun, masing-masing judul tersebut perlu waktu 91 hari untuk mencapai total tersebut. Dengan "Squid Game" Musim 3 yang masih memiliki waktu 81 hari sebelum penghitungan akhir, tampaknya peringkatnya akan naik beberapa angka lagi.

Dengan 46,3 juta dari 106,3 juta penayangannya dicapai selama periode penayangan 30 Juni-6 Juli, "Squid Game" Musim ke-3 tentu saja menjadi judul Netflix yang paling banyak ditonton pekan ini.

Di nominasi non-Inggris, penayangan tersebut diikuti oleh tayangan susulan: Musim ke-2 menempati posisi kedua dengan 4,9 juta penayangan dan Musim ke-1 menempati posisi ketiga dengan 3,8 juta penayangan.

Film berbahasa Inggris yang paling banyak ditonton secara keseluruhan berada di tangga film: "The Old Guard 2," yang dibintangi Charlize Theron dan Uma Thurman, dibuka dengan 37,5 juta penayangan dalam lima hari. Perilisan film ini juga menarik perhatian kembali ke prekuelnya, "The Old Guard" tahun 2020, yang menempati posisi ke-empat di tangga film berbahasa Inggris dengan 9,5 juta penayangan setelah pertama kali muncul di tangga film pada pekan sebelumnya.

Di deretan film berbahasa Inggris, “KPop Demon Hunters” masih tampil gemilang, mendarat di posisi No. 2 pada minggu keduanya di tangga lagu tersebut dengan 22,7 juta tayangan.

"Infinite", film fiksi ilmiah Mark Wahlberg tahun 2021 yang pertama kali tayang di Paramount+ sebelum pindah ke Amazon Prime Video, baru-baru ini mendarat di Netflix dan mencapai 10,4 juta penayangan antara 30 Juni dan 6 Juli, minggu ketiganya di tangga lagu.

Di deretan serial TV berbahasa Inggris, "The Waterfront" memimpin dengan 5,6 juta penayangan di minggu ketiganya di Netflix. Diikuti oleh dua film yang tayang perdana: Musim ke-2 Volume 1 "The Sandman", yang tayang perdana dengan 5,3 juta penayangan dalam empat hari, dan "Attack on London: Hunting the 7/7 Bombers" dengan 4,7 juta penayangan dalam enam hari.