Selain Ajaib, 5 Brand Ini Juga Dapuk Lisa BLACKPINK Jadi Duta Merek

Bisnis.com, SOLO - Aplikasi investasi saham dan reksa dana Ajaib baru saja memilih Lisa BLACKPINK sebagai brand ambassador atau duta mereknya.

Hal tersebut diumumkan Ajaib melalui akun media sosialnya pada Rabu (8/6/2022). Kontrak tersebut pun menjadi komitmen kedua tahun ini yang disepakati idol K-pop kelahiran 1997 tersebut.

Selama lebih dari 5 tahun berkarier sebagai artis dan personel BLACKPINK, Lisa menjadi salah satu anggota yang banyak mengambil proyek endorsement atau promosi produk.

Dikutip dari IBTimes melalui CNA Luxury, proyek-proyek ini menjadikannya sebagai anggota BLACKPINK terkaya dengan pendapatan bersih sebesar US$10 juta pada 2021.

Mulai dari merek fesyen hingga produk teknologi, berikut rangkuman beberapa merek yang menggandeng Lisa BLACKPINK sebagai duta merek lokal maupun global.

1. CELINE

Salah satu kerja sama yang paling dikenal dari Lisa BLACKPINK adalah penunjukannya sebagai brand ambassador atau duta global untuk merek fesyen CELINE. Awalnya, rapper dan penari di BLACKPINK ini ditunjuk oleh direktur kreatif sebagai muse untuk Celine melalui kolaborasi bersama majalah DAZED Korea.

Setahun setelahnya, Lisa terpilih sebagai duta global untuk brand asal Prancis dan sempat terlibat dalam beberapa proyek seperti Koleksi Summer 2022, peluncuran parfum CELINE Haute Perfumerie, koleksi Celine 14 Women Winter 2022, serta menjadi perwakilan merek dalam beberapa acara.





2. BVLGARI

Terpilih sebagai duta global pada Juli 2020, Lisa mulai diperkenalkan dalam posisi tersebut secara perdana melalui pemotretan majalah W Korea. Kala itu, Lisa mengenakan sejumlah aksesoris dari rumah mode asal Italia tersebut.

Keterlibatannya sebagai duta global dimulai dari kampanye daring koleksi Serpenti dan Bzero One, lalu Magnifica dan terbaru melalui koleksi Eden The Garden of Wonders pada hari ini, Rabu 8 Juni 2022.





3. MAC Cosmetics

Merek global lain yang ikut mendapuk lisa sebagai duta merek adalah MAC Cosmetics. Terpilih sejak Oktober 2020, Lisa menjadi artis K-pop pertama yang mendapatkan posisi tersebut. Dikutip dari Teen Vogue, Lisa akan menjadi representasi dari produk, kampanye utama, dan program inovasi merek tersebut.

Pemilihan Lisa dilakukan karena karisma, penampilan panggung, dan kehadiran yang memicu tren dalam bidang musik, fesyen, dan kecantikan. Program perdana dari kolaborasi keduanya dilakukan melalui peluncuran koleksi MAC x L yang didesain oleh perempuan asal Thailand itu dengan beberapa produk MAC favoritnya.

4. Penshoppe

Sejak 2019, Lisa terpilih sebagai duta merek untuk produk pakaian asal Filipina tersebut. Dikutip dari Preen.ph, anggota termuda di BLACKPINK itu terpilih sebagai duta merek ini karena talenta dan karismanya yang bisa membawa kepercayaan diri melalui pakaian yang dikenakannya.

Hingga saat ini, Lisa terlibat dalam beberapa koleksi, seperti Into The Beat, THE CREW, Penshoppe Summer with Lisa, Penshoppe Everywear, Love, Me, Penshoppe Reset, dan The Conscious Generation (TGC).

5. Chivas Regal

Kerja sama yang paling baru dari Lisa sebagai duta merek adalah bersama dengan merek minuman beralkohol, Chivas Regal. Kerja sama ini dimulai melalui kampanye I Rise, We Rise yang ditujukan untuk menginspirasi generasi muda dari seluruh dunia, serta perilisan minuman Chivas Regal x Lisa di seluruh kawasan Asia.

Lisa terpilih sebagai duta merek karena kisah suksesnya yang dimulai dari karier seni di Thailand sebagai penari hingga akhirnya bisa meningkatkan kualitas dirinya setelah berkarier di industri musik K-pop.

Selain enam merek ini, Lisa pernah pula menjadi representatif untuk beberapa produk seperti Moonshot dari Korea Selatan, D&D Downy dari China, hingga AIS Thailand yang merupakan produk telekomunikasi lokal.

