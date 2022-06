Foo Fighters Umumkan Daftar Artis yang Tampil di Konser Tribute Taylor Hawkins

Bisnis.com, JAKARTA - Band rock asal Amerika Foo Fighters mengumumkan sejumlah daftar penampil (line up) atau bintang tamu yang akan mengisi konser “tribute” atau konser untuk menghormati mendiang drummer band itu, Taylor Hawkins.

Dikutip dari Associated Press, Kamis (16/6/2022), konser “tribute” akan digelar di dua lokasi, masing-masing pada 3 September di Wembley Stadium, London, Inggris, serta pada 27 September di Kia Forum Los Angeles, Amerika Serikat.

Pengumuman daftar penampil disampaikan melalui akun Instagram resmi mereka pada Rabu (15/6) waktu setempat. Selain personel Foo Fighters yang tersisa, adapun nama-nama yang akan tampil dalam konser di dua negara itu termasuk Stewart Copeland, Geddy Lee, Brian May, Mark Ronson, Roger Taylor, Chris Chaney, Wolfgang Van Halen, Alex Lifeson, dan Chevy Metal.

Khusus di Inggris, konser “tribute” akan menghadirkan Gallagher, Jett, Chrissie Hynde, Supergrass, dan Dave Chappelle. Sementara konser di AS termasuk juga hadir Miley Cyrus, Gene Simmons, Alanis Morissette, Nikki Sixx, dan Luke Spiller.

“Mari sambut para bintang tamu spesial di fase pertama yang bergabung dengan The Taylor Hawkins Tribute Concerts! Penampil yang lain akan segera diumumkan,” tulis Foo Fighters melalui unggahan di Instagram.

Band itu mengatakan bahwa tiket mulai dijual pada 17 Juni pukul 9 pagi waktu setempat. Sebagian penjualan tiket konser “tribute” ini akan disumbangkan untuk badan amal yang dipilih oleh keluarga Hawkins, namun band itu belum merinci lebih lanjut badan amal mana yang akan terlibat.

Hawkins meninggal dunia dalam usia 50 tahun pada 25 Maret lalu ketika melakukan tur bersama Foo Fighters di Amerika Selatan. Pihak berwenang tidak menyebutkan penyebab kematian, namun sejumlah obat-obatan ditemukan terkandung dalam tubuhnya pada saat kematian.

Hawkins bergabung dengan Foo Fighters pada tahun 1997. Ia pertama kali tampil di atas panggung bersama band dalam tur untuk mempromosikan album kedua “The Color & The Shape”.

Dia membuat debut rekamannya dengan Foo Fighters pada 1999 melalui album ketiga “There Is Nothing Left To Lose”. Kemudian, Hawkins bermain bersama band di setiap album berikutnya, termasuk “One by One” dan “In Your Honor” serta sejumlah single hit termasuk “Best of You”.

