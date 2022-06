10 Cara Menambah Tinggi Badan Secara Cepat dan Alami

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi sebagian orang tinggi badan menjadi hal yang penting. Sebab untuk beberapa keperluan, tinggi badan seringkali menjadi persyaratan. Maka tak heran jika banyak orang mencari cara meninggikan badan dengan mudah dan cepat.

Melansir dari Healthline pada Selasa (28/6/2022), faktor genetik menentukan 80 persen pertumbuhan tinggi badan manusia.

Sementara itu, 20 persen lainnya terpengaruh oleh gaya hidup sehat seperti asupan gizi yang lengkap dan rutin berolahraga.

Meski bukan faktor penentu utama, gaya hidup sehat tetap berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan manusia.

Adapun, antara usia 1 dan pubertas, kebanyakan orang bertambah tinggi sekitar 2 inci setiap tahun. Saat memasuki masa pubertas, seorang remaja akan mengalami masa percepatan pertumbuhan (growth spurt), yakni 4 inci per tahun.

Setiap orang tentunya tumbuh dengan kecepatan yang berbeda. Seseorang biasanya berhenti tumbuh tinggi setelah melewati masa pubertas. Tentunya ada beberapa cara menambah tinggi badan yang dapat dilakukan, khususnya bila Anda masih berada dalam usia pertumbuhan.

Namun, bagi Anda yang telah melewati ada beberapa perubahan pola hidup bisa diterapkan untuk membantu postur tubuh tampak lebih tinggi.

Dikutip dari Healthline.com dan alodokter.com, berikut ini beberapa cara cepat meninggikan badan secara alami:

1. Konsumsi Makanan Tinggi Kalsium

Tips meninggikan badan yang pertama adalah dengan mengonsumsi gizi yang seimbang untuk perkembangan tubuh dan pikiran secara keseluruhan. Tubuh dapat diberi asupan baik seperti buah-buahan segar, sayuran, ikan, biji-bijian dan susu dalam diet Anda.

Makanan-makanan itu dapat membantu memperkuat tulang dan memaksimalkan potensi pertumbuhan Anda. Dua nutrisi yang paling penting adalah Kalsium dan Vitamin D yang meningkatkan kepadatan tulang.

2. Makan Lebih Sering

Anda dapat makan dengan frekuensi lebih sering untuk membantu menambah tinggi badan, misalnya makan 4-6 kali sehari. Akan tetapi, ini bukan berarti ‘asal makan’, ya.

Menu makanan yang dipilih tentu harus tinggi protein dan karbohidrat kompleks, serta kaya akan vitamin dan mineral.

3. Hindari Gula dan Lemak

Hindari asupan tinggi gula dan punya kandungan lemak jahat, seperti lemak jenuh atau lemak trans. Makanan kaya gula seperti roti, biskuit, kue, cokelat, permen, serta fast food memiliki kandungan lemak yang tinggi.

Makanan jenis ini juga akan membuat pola makan Anda tidak sehat. Selain itu, gula dan lemak yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai komplikasi kesehatan di masa yang akan datang.

4. Istirahat yang cukup

Kurang tidur dapat memicu berbagai masalah kesehatan. Pada anak-anak dan remaja, kurang tidur bisa membuat tumbuh kembang terganggu. Ini karena proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh membutuhkan asupan energi yang tinggi, dan salah satu cara untuk mengisi energi tersebut adalah dengan istirahat yang cukup.

Berikut adalah jumlah waktu tidur yang ideal berdasarkan usia:

- Bayi 0–3 bulan: 14–17 jam

- Bayi 3–11 bulan: 12–17 jam

- Balita 1–2 tahun: 11–14 jam

- Balita 3–5 tahun: 10–13 jam

- Anak 6–13 tahun: 9–11 jam

- Remaja 14–17 tahun: 8–10 jam

- Orang dewasa 18–64 tahun: 7–9 jam

5. Olahraga secara rutin

Ada banyak jenis olahraga yang disarankan untuk menambah tinggi badan secara alami,

Misalnya, berenang, bermain basket dan bersepeda

6. Memperbaiki postur tubuh

Cara pertama yang bisa dilakukan yaitu dengan memperbaiki postur tubuh. Kebiasaan berdiri, duduk, hingga tidur yang kurang benar bisa menyebabkan postur tubuh menjadi terlihat lebih pendek. Misalnya saat seseorang terbiasa membungkuk, tentu akan membuat postur tubuhnya menjadi kurang proposional.

Agar memiliki tinggi badan sesuai dengan yang diinginkan, maka memperbaiki postur tubuh menjadi hal yang penting. Biasakan untuk duduk dengan sikap yang benar dan berjalan dengan tegap agar badan terlihat lebih jenjang.

7. Yoga

Jika kesulitan membiasakan diri untuk memiliki postur yang baik, latihan yoga bisa membantu Anda.

Yoga tidak hanya memperkuat otot, tetapi juga memperbaiki postur tubuh. Karena itu, latihan yoga bisa membantu Anda memiliki postur tubuh yang baik dan terlihat tinggi.

8. Latihan Kekuatan (Strength Training)

Cara lain agar membantu Anda tumbuh tinggi adalah dengan melakukan latihan kekuatan, seperti push up, sit up, plank, dan sebagainya. Bahkan, anak pun boleh olahraga angkat beban dengan dumbbell, asalkan berat bebannya ringan.

The Department of Health and Human Services, Amerika Serikat, merekomendasikan anak sekolah untuk melakukan latihan kekuatan setidaknya tiga kali per minggu.

9.Menjaga Berat Badan Ideal

Obesitas bisa berdampak buruk pada pertumbuhan tinggi badan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan tinggi badan yang baik, sangat penting untuk menjaga berat badan ideal dengan melakukan diet seimbang dan olahraga teratur.

10. Hindari Faktor Penghambat Pertumbuhan

Cara meninggikan badan secara alami selanjutnya yaitu dengan menghindari faktor penghambat pertumbuhan. Hindari konsumsi obat-obatan dan alkohol sejak usia muda. Kelebihan kafein dan merokok mengganggu tumbuh kembang.

Lakukan langkah-langkah di atas sebagai cara meninggikan badan dengan sehat dan alami. Ingat, jangan mudah percaya dengan berbagai produk peninggi badan yang menawarkan hasil instan dan banyak ditemukan di pasaran, misalnya dalam bentuk susu, suplemen, atau pil.

Perlu diingat, beberapa cara menambah tinggi badan di atas umumnya akan lebih efektif untuk dilakukan pada anak-anak dan remaja. Jika berbagai cara meninggikan badan di atas telah dilakukan, tetapi hasilnya tak kunjung Anda peroleh, konsultasikan ke dokter untuk mendapatkan saran yang tepat dan aman guna menambah tinggi badan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :