Bob Tutupoly Meninggal, Ini Album Lagu yang Sering Dinyanyikannya

Bisnis.com, JAKARTA - Penyanyi kondang Bob Tutupoly meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya. Dia juga meninggalkan berbagai album musik.

Pelantun lagu 'Widuri' ini telah menyukai dunia tarik suara sejak kecil. Bob Tutupoly mulai bernyanyi untuk mendapatkan uang jajan tambahan pada masa remajanya.

Semasa SMA, Bob Tutupoly sudah bergabung dalam Kwartet Jazz di RRI Surabaya oleh Didi Pattirane. Bersama Didi Patirane, Bob juga merekam lagu-lagu daerah Maluku, seperti Mande-mande, Sulie, dan Donci Bagici.

Semangat Bob Tutupoly semasa hidup juga direspon positif oleh perusahaan rekaman milik negara, Lokananta. Pada masa-masa itu, dia juga diminta bergabung dengan Chen Brohers (Bubi Chen, Nico, Jopie Chen, dan Frans) untuk mengisi acara dansa kalangan atas.

Pada masa muda, Bob Tutupoly juga bergabung dengan Band Bhinneka Ria bersama Bubi Chen, Loudy Item, Award Seweileh, Marius Diaz, Hasan Alamudin, dan Yusmin. Hebatnya, band ini berhasil menjuarai festival band di Surabaya dan festival Band se-Jawa di Jakarta.

Band Bhinneka Ria sempat bermain bersama Trio Los Pancos dan merekam lagu Oto Bemo, Kopral Jono, dll. bersama dengan Jack Lesmana pada tahun 1960. Saat melanjutkan kuliah di Bandung, Bob Tutupoly tergabung dalam grup Cresendo pimpinan Yongki Nusantara yang sering tampil di hotel, seperti Hotel Homman dan Bumi Sangkuriang serta beberapa klub malam kota Bandung.

Pada tahun 1963, band The Riders meminta kepada Bob Tutupoly untuk menggantikan vokalis mereka saat itu, Bill Saragih, yang bekerja di Thailand. Bersama The Riders, Bob dapat tampil di Nirwana Super Club, Hotel Indonesia sebanyak 15 kali dalam sebulan.

Keberadaan Bob Tutupoly semakin dikenal. Dia tidak hanya sering tampil di Hotel Indonesia, tetapi juga di TVRI dan tempat-tempat lain yang mengundangnya.

Kemudian, pada 1976, Bob Tutupoly menyanyikan lagu Widuri, ciptaan Slamet Aryadi. Perjalanannya di dunia musik semakin mulus dan dia juga sempat menjadi pemenang pertama dalam Festival Lagu Populer 1980 dan mewakili Indonesia dalam Festival Internasional di Budokan Hall, Jepang.

Simak beberapa album Bob Tutupoly:

1. The Best Song Of Bob Tutupoly Widuri

2. Album Nostalgia 2

3. Album Cinta Nostalgia 2

4. Tembang Kenangan Pop Indonesia Vol 6 "Kerinduan"

