Kang Seo Ha Meninggal Dunia, Usai Melawan Kanker Lambung

Bisnis.com, JAKARTA - Artis korea, Kang Seo Ha meninggal dunia pada 14 Juli setelah berjuang melawan penyakit kanker lambung.

Pada 13 Juli 2025, seorang anggota keluarga Kang Seo Ha mengunggah video yang berisi momen-momen Kang Seo Ha semasa hidupnya. Dalam unggahannya, dia menulis bahwa, “Aku masih tak percaya, unnie. Bahkan saat menahan rasa sakit yang luar biasa, kau mengkhawatirkan orang-orang di sekitarmu dan aku."

Anggota keluarga Kang Seo Ha mengatakan bahwa Seo Ha tidak bisa makan selama berbulan-bulan, tetapi tetap bersikeras membayar makanan keluarga dengan kartumu sendiri dan tak pernah membiarkanku melewatkan makan.

"Malaikatku, kau meninggalkan kita terlalu cepat. Bahkan saat kau menanggung semuanya dengan obat penghilang rasa sakit, kau bilang kau bersyukur karena tidak lebih buruk, dan aku merasa sangat malu. Adikku tersayang, kau telah melalui begitu banyak hal. Kuharap kau hanya bahagia dan terbebas dari rasa sakit di tempatmu sekarang,” ungkau keluarga Kang Seo Ha seperti dikutip dari Soompi, Senin (14/7/2025),

Kang Seo Ha lulus lahir ada 1994. Dia pernah kuliah dari Fakultas Drama Universitas Seni Nasional Korea dan pertama kali mendapatkan pengakuan pada tahun 2012 dengan tampil dalam video musik lagu Brave Guys “Getting Farther Away.

Kang Seo Ha juga pernah muncul dalam drama korea (drakor) yakni Schoolgirl Detectives, Assembly, First Love Again, dan Through the Waves, The Flower in Prison, dan Heart Surgeons. Dia juga bergabung dengan para pemain film baru "Mangnaein" sebagai pemeran utama. Film yang akan segera dirilis ini diharapkan menjadi proyek terakhirnya.

Baca Juga : Kenali 7 Penyebab Kanker Lambung yang Berbahaya

Tanda dan Gejala Kanker Lambung

Adapun kanker lambung stadium awal (kanker lambung) jarang menimbulkan gejala. Di negara-negara yang tidak rutin melakukan skrining kanker lambung, seperti Amerika Serikat, sebagian besar kanker lambung baru terdeteksi setelah ukurannya cukup besar atau menyebar ke luar lambung.

Gejala dan tanda kanker lambung adalah:

1. Nafsu makan menurun

2. Penurunan berat badan (tanpa disadari)

3. Nyeri perut

4. Rasa tidak nyaman yang samar di perut, biasanya di atas pusar

5. Merasa kenyang setelah makan sedikit saja

6. Mulas atau gangguan pencernaan

7. Mual

8. Muntah, dengan atau tanpa darah

9. Pembengkakan atau penumpukan cairan di perut

10. Darah dalam tinja, yang mungkin membuat tinja tampak berwarna cokelat tua atau hitam

11. Merasa lelah atau lemah, akibat kekurangan sel darah merah (anemia)

12. Kulit dan mata menguning (jaundice), jika kanker menyebar ke hati

Sebagian besar gejala ini lebih mungkin disebabkan oleh hal-hal selain kanker lambung, seperti infeksi virus atau tukak lambung. Beberapa masalah ini juga dapat disebabkan oleh jenis kanker lainnya. Namun, orang yang mengalami gejala kanker lambung ini, terutama jika tidak kunjung hilang atau memburuk, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter agar penyebabnya dapat ditemukan dan diobati, jika diperlukan.