5 Sayuran Terbaik Untuk Dikonsumsi di Atas Usia 50 Tahun

Bisnis.com, JAKARTA — Sayuran menjadi makanan rekomendasi favorit para ahli diet. Sayuran menyediakan vitamin, mineral, fitonutrien, karbohidrat, protein, dan senyawa penangkal penyakit lainnya.

Masalah kesehatan yang dialami oleh orang di atas usia 50 tahun juga dapat dicegah dengan mengonsumsi sayuran.

Meningkatkan konsumsi sayuran, terutama konsumsi sayuran hijau, adalah cara utama untuk meningkatkan kesehatan Anda termasuk di usia 50-an dan seterusnya.

Berikut 5 sayuran terbaik untuk dikonsumsi setelah usia Anda menginjak 50, dilansir dari Eat This Not That:

1. Bayam

Degenerasi makula terkait usia (AMD) adalah penyakit mata yang merusak bagian tengah retina dan menyebabkan gangguan penglihatan. Bayam mengandung vitamin A dan pigmen karotenoid lutein dan zeaxanthin, yang semuanya memainkan peran penting dalam melindungi mata dari kerusakan akibat sinar matahari dan perubahan mata akibat penuaan.

2. Kale

Kale atau kubis keriting adalah sayuran rendah oksalat dan kaya kalsium. Oksalat adalah senyawa yang menghambat penyerapan kalsium, jadi menemukan sayuran yang mengandung kalsium adalah kunci untuk kesehatan tulang. Asupan kalsium dan vitamin D yang cukup adalah nutrisi penting dalam membangun dan memelihara tulang yang kuat.

3. Selada Romain

Faktanya, selada romain dan selada daun lainnya mengandung sejumlah besar vitamin A, kalium, dan serat. Selada romain mengandung kurang dari 10 kalori per cangkir dan ini sangat membantu menjaga berat badan, karena berat badan menjadi lebih sulit untuk distabilkan setelah berusia 50 tahun.

4. Brokoli

Osteoarthritis adalah penyakit sendi kronis yang paling umum dan diperkirakan 40% orang di atas 65 tahun memiliki beberapa jenis osteoarthritis. Brokoli merupakan sayuran yang mengandung senyawa yang disebut glukosinolat. Glukosinolat dapat mencegah kerusakan tulang rawan, sehingga melindungi sendi.

5. Swiss Chard

Sayuran berdaun gelap ini dapat dikonsumsi setiap hari. Memiliki kemungkinan melindungi terhadap penyakit terkait usia demensia Alzheimer. Swiss chard dapat ditumis atau dicampurkan ke dalam sup yang Anda masak.

