Vivere Tawarkan Jasa Custom Furnitur sesuai Kebutuhan Konsumen

Bisnis.com, JAKARTA - Vivere Muti Kreasi (VMK), perusahaan yang bergerak di bidang desain interior dan furnishing, menawarkan jasa custom furnitur bagi pelanggan selain menghadirkan koleksi furnitur dan produk rumah.

Direktur Vivere Multi Kreasi William Simiadi mengatakan jasa ini diberikan guna memberi solusi terbaik untuk kebutuhan individu terhadap furnitur demi menunjang aktivitas sehari-hari.

Dia menuurkan layanan ini diberikan melalui bisnis ritel, Collection by Vivere dan Idemu Vivere. Untuk Collection by Vivere menyediakan produk dengan fitur terbaik, terutama furnitur untuk membantu bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

“Salah satunya adalah menghadirkan kursi kerja yang tidak hanya nyaman, tetapi juga mendukung kesehatan serta memiliki desain fitur yang modern,” ujar William dalam keterangan resmi, Kamis (21/7/2022).

Dia mengatakan Vivere menggandeng Steelcase, perusahaan furnitur asal Amerika Serikat (AS). Menurutnya, kredibilitas perusahaan ini tidak diragukan lagi. Pasalnya, Steelcase berpengalaman hingga 108 tahun di bidang pengembangan produk furnitur kantor, seperti kursi kerja, meja kerja, hingga partisi lainnya.

General Manager Collection by Vivere Etsa Kartika mengatakan Vivere menghadirkan seluruh koleksi Steelcase terlengkap yang fitur dan desainnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu.

“Tidak hanya desain saja yang diperhatikan, tetapi pada saat mendesain produk ini, seluruh designer Steelcase memperhatikan cara kerja manusia dan dibuat untuk mendukung seluruh kebutuhannya dalam bekerja,” ucap etsa.

Dia mengatakan seluruh koleksi Steelcase telah ditampilkan melalui showroom baru di The 1st Steelcase Showroom in Indonesia yang berada di Vivere South78, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang. Menurutnya, peluncuran showroom Vivere sekaligus memperingati hari jadi ke-19 Collection by Vivere dan ke-3 Idemu by Vivere.

Dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) ini, Idemu by VIVERE terus berusaha memberikan layanan terbaik demi konsumennya dengan menyediakan jasa custom furnitur yang berbasis teknologi 4.0.

Selain itu, Vivere juga melebarkan sayapnya dengan memproduksi dan meluncurkan beberapa produk mulai dari sofa dengan berbagai fitur dan ukuran, coffee table, side table, hingga dining set yang siap mengisi rumah keluarga Indonesia.

“Banyak varian sofa yang akan diperkenalkan kepada konsumen Idemu di peringatan hari ulang tahun ini di antaranya adalah sofa Thora, Ardea, Ardea Ottoman dan Luna, ada juga berbagai pilihan sofa bed seperti Samara, Greta dan Haron serta Cesia untuk sofa bed L Shape,” ujar Marketing Head Idemu by Vivere Ian Syarief.

Idemu by Vivere merupakan anak perusahaan VMK yang berfokus pada furnitur custom dan memiliki spesialisasi di layanan dapur hingga wardrobe. Di momen spesialnya, Idemu by Vivere menghadirkan PVC Door Panel bernama Magnolia Collection sebagai jenis pintu dengan berbagai keunggulan.

IDEMU juga turut mengembangkan produk custom furniturenya, dengan menghadirkan PVC Door Panel yang bernama Magnolia Collection sebagai jenis pilihan pintu baru untuk setiap produk custom furniture baru di Idemu. Keunggulan dari material Magnolia collection ini sendiri di antaranya adalah lebih mudah dirawat dan dibersihkan, serta tahan terhadap sinar UV, debu, bakteri, dan air.

Selain peluncuran showroom dan produk, Collection by Vivere dan Idemu by Vivere, perusahaan dalam negeri ini turut menghadirkan 3 Days Special Events pada 22-24 Juli 2022. Kegiatan ini bertujuan agar Vivere menjadi lebih dekat dengan konsumen lewat penyediaan pasar keliling, customer day hingga talkshow.

Kedua perusahaan furnitur Vivere dan IDEMU memberikan promosi dan penawaran menarik untuk pelanggan selama periode 22-31 Juli 2022.

