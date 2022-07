Makanan Terburuk untuk Ginjal Anda, Termasuk Kentang Goreng

Bisnis.com, JAKARTA — Ginjal bertugas untuk menyeimbangkan cairan, elektrolit, dan zat terlarut untuk menyaring air dan membuang darah kita untuk membuat sekitar 1.500 mililiter urin setiap hari.

Ginjal memang memiliki banyak kekuatan, tapi juga rentan terhadap kerusakan termasuk dari apa yang kita makan.

Ginjal ditangani oleh satu juta unit fungsi yang disebut "nefron" yang meliputi tubulus, anggota badan, dan struktur lainnya, bersama dengan glomeruli, yang menghasilkan ultrafiltrat.

Membatasi asupan natrium dan lemak jenuh adalah cara utama untuk mengurangi risiko dan/atau mengelola diabetes dan hipertensi, yang dapat melindungi terhadap penyakit ginjal.

Berikut lima makanan utama yang harus dihindari untuk melindungi ginjal Anda, dilansir dari Eat This Not That:

1. Daging olahan

Daging yang telah diproses, seperti sosis, hot dog, daging deli, dan roti burger merupakan ancaman ganda bagi kesehatan ginjal. Kemungkinan besar mengandung sodium dan protein hewani yang tinggi. Asupan natrium berlebih melebihi 2.300 mg per hari dapat meningkatkan tekanan darah dan menciptakan tekanan ekstra pada ginjal.

2. Sup

Sup termasuk sarat garam bahkan jika sup itu buatan sendiri, karena akan menggunakan kaldu daging sapi, ayam, atau sayuran yang mengandung lebih dari 800 miligram sodium per cangkir. Anda dapat mencoba dengan membuat sup dari sayuran dan rempah-rempah yang bebas natrium. Namun, akan lebih baik untuk menghindari sup sama sekali.

3. Pizza Beku

Pizza beku mengandung nutrisi natrium yang melebihi rekomendasi untuk lemak jenuh. Pizza biasa dari restoran juga tidak jauh lebih baik, tapi setidaknya dapat memiliki beberapa kualitas nutrisi jika Anda bisa menyesuaikan pesanan, misalnya memesan pizza dengan bebas daging, setengah keju, kerak gandum utuh, dan lainnya.

4. Kentang Goreng

Kentang goreng, keripik kentang, atau panekuk kentang, semua makanan ini tidak baik untuk ginjal Anda. Makanan yang digoreng sebaiknya dihindari untuk melindungi jantung dan ginjal Anda. Kentang juga tinggi potasium, yang merupakan mineral yang biasanya disarankan untuk diwaspadai jika ginjal Anda terganggu dan mencapai CKD stadium 3A atau gagal ginjal tahap selanjutnya.

5. Kecap Asin

Kecap adalah saus natrium tertinggi yang tersedia di supermarket. Produk-produk ini memiliki 950 miligram sodium yang mengejutkan per satu sendok makan, yang hampir 50 persen dari nilai harian untuk sodium. Kecap secara klasik digunakan untuk memberikan rasa "umami" atau gurih. Cobalah mengganti kecap dengan bahan rendah sodium seperti jamur, pasta tomat, ragi nutrisi, atau cuka rasa.

