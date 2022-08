Lebih dari Separuh Orang di Dunia Pernah Menderita Sakit Kepala

Bisnis.com, JAKARTA — Jika Anda menderita sakit kepala secara tiba-tiba, tekanan, atau gejala migrain tanpa henti, termasuk mual, sensitif terhadap cahaya, muntah, atau lebih secara teratur, Anda tentu tidak sendirian.

Bahkan, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), gangguan sakit kepala mengambil predikat sebagai gangguan sistem saraf yang paling luas. Sekarang, penelitian baru yang diterbitkan dalam The Journal of Headache and Pain membahas seberapa banyak dunia berurusan dengan sakit kepala dan migrain yang ditakuti.

Penelitian baru menunjukkan bahwa 52% dari populasi dunia dipengaruhi oleh sakit kepala. Dilansir dari Eat This Not That, penelitian baru dilakukan oleh Universitas Sains dan Teknologi Norwegia dan Rumah Sakit St. Olavs di Trondheim, Norwegia.

Para ilmuwan mengevaluasi penelitian yang terjadi selama periode 59 tahun, dari tahun 1961 hingga 2020. Misi mereka adalah untuk membandingkan, memahami, dan memperbarui kondisi paling dominan yang diderita individu secara global, mempelajari riwayat sakit kepala peserta selama setahun terakhir, bersama dengan beberapa penelitian.

Perkiraan jenis kondisi sakit kepala pada mereka yang diteliti dikategorikan sebagai berikut: 52% adalah sakit kepala, 14% adalah migrain, 26% adalah sakit kepala tipe tegang (TTH), dan 4,6% adalah sakit kepala selama 15 hari atau lebih setiap bulan. Selama setiap hari yang diperiksa, 15,8% orang di seluruh dunia mengalami sakit kepala.

Metode untuk Penanggulangan Migrain

Selalu ada metode baru untuk merawat migrain. Menurut American Migraine Foundation (AMF), dua obat umum yang digunakan untuk mengobati migrain adalah Triptans, yang tersedia dalam beberapa bentuk termasuk tablet oral, suntikan, dan semprotan hidung. Obat ini perlu diminum ketika tanda pertama dari fase sakit kepala terjadi sebelum migrain yang parah.

Ada juga gepants, yang digunakan untuk migrain sedang hingga berat pada awalnya. Gepants biasanya diresepkan untuk pasien yang tidak dapat menggunakan triptan. Obat-obatan ini diminum untuk membantu mengurangi dan menargetkan protein "calcitonin gene-related peptide" (CGRP), yang dapat menyebabkan peradangan otak.

Pemicu yang Menyebabkan Sakit Kepala atau Migrain

Ada begitu banyak pemicu yang dapat memicu sakit kepala atau migrain, yaitu kurang tidur, stres, gula darah rendah, dehidrasi, perubahan hormonal, kafein, terlalu banyak obat, dan bahkan aroma yang kuat, suara keras, dan cahaya terang.

Berbagai metode membantu individu dengan cara yang berbeda. Beberapa orang mendapat manfaat dari kompres es, sementara yang lain lebih suka bantal pemanas. Pindah ke lokasi yang berbeda, jauh dari kebisingan, aroma, dan lampu juga dapat membantu. Anda harus selalu minum obat atau ibuprofen pada tanda pertama sakit kepala parah atau migrain untuk menjadi yang paling efektif. Pastikan untuk mendapatkan diri Anda terhidrasi dengan banyak air.

Secara umum, cobalah untuk menghindari stres bila memungkinkan, dan pastikan untuk berolahraga dan tidur yang cukup. Jangan pernah melewatkan makan Anda, dan kenali tubuh Anda. Jangan ragu untuk berbicara dengan profesional medis Anda untuk pemeriksaan, diagnosis atau saran, dan rencana perawatan yang tepat untuk Anda.

