20 Kata-Kata Romantis Bahasa Inggris dan Artinya Buat Pasangan

Bisnis.com, JAKARTA - Kata-kata romantis bahasa inggris sering disampaikan kepada pasangan untuk menambah bumbu cinta dalam hubungan. Kata-kata ni bisa membuat hubungan semakin manis dan harmonis jika diucapkan pada waktu yang tepat.



Apalagi Ketika pasangan kamu sedang marah, mengucapkan kata-kata romantis bisa menjadi alat agar moodnya Kembali bagus. Tidak hanya itu, pada moment-moment penting pun menggunakan kata-kata romantis bahasa inggris juga dapat meluluhkan hati pasangan.

Berikut beberapa kata-kata romantis bahasa inggris yang sudah dilansir dari berbagai sumber:

1. If someone asked me to describe you in just two words, I’d say ‘simply amazing’.

(Jika seseorang memintaku untuk mendeskripsikan kamu, hanya dalam dua kata, aku akan berkata ‘luar biasa’)

2. I wish I could turn back the clock, I’d find you sooner and love you longer.

(Aku berharap aku bisa memutar Kembali waktu. Aku akan menemukanmu lebih cepat dan mencintaimu lebih lama)

3. I have found that If you love life, life will love you back.

(Saya telah menemukan bahwa jika kamu mencintai kehidupan, hidup akan mencintai Kembali)



4. Loving you is both my biggest weakness and greatest strength.

(Mencintaimu adalah kelemahan terbesar dan kekuatan terbesarku)

Baca Juga : 40 Kata-Kata Mutiara Cinta agar Hubungan Semakin Hangat



5. All the gold and diamond in the world are not enough to buy the love I have for you.

(Semua emas dan permata di dunia tidak akan cukup untuk membeli cintaku padamu)



6. I have fallen for you because of all those little things you are never aware of.

(Aku telah jatuh cinta kepadamu karena semua hal kecil yang tidak pernah aku sadari)



7. The best feeling is when you look at him and he is already staring.

(perasaan terbaik adalah saat kamu melihatnya dan dia sudah menetap)

Baca Juga : 20 Kata-Kata Mutiara Kehidupan agar Hidup Menjadi Lebih Terarah



8. I would rather spend one lifetime with you, than face all the ages of this world alone.

(Aku lebih suka menghabiskan satu hidup denganmu, daripada menghadapi segala usia di dunia ini sendirian)



9. You are the source of my joy, the center of my world and the whole of my heart.

(Kamu adalah sumber kebahagiaanku, pusat duniaku dan seluruh hatiku)

10. If I could go with you in the dream, I would continue to sleep forever.

(Jika aku bisa pergi denganmu dalam mimpi, aku akan terus tidur selamanya)



11. Love is when imperfection is perfection.

(Cinta adalah Ketika kekurangan menjadi sebuah kesempurnaan)



12. Love is not what you say. Love is what you do.

(Cinta bukanlah apa yang kamu ucapkan. Tetapi apa yang kamu lakukan)



13. Your smile is literally the cutest thing I’ve ever seen in my life.

(Senyumanmu benar-benar hal termanis yang pernah kulihat dalam hidupku)



14. A hundred hearts would be too few to carry all my love for you.

(Seratus hati pun masih terlalu sedikit untuk membawa semua cintaku padamu)



15. If you ask me how much I love you, I won’t say anything. I’ll just take your hand, fill the gaps between your fingers and hold on to you until all your doubts are gone.

(Jika kamu tanya seberapa besar cintaku padamu, aku tidak akan menjawab sepatah kata pun. Aku hanya akan meraih tanganmu, menggenggam jemarimu hingga keraguan itu sirna)



16. Love is when a person’s happiness is more important than your happiness.

(Cinta adalah jika kebahagiaan seseorang lebih menjadi prioritas dibandingkan kebahagiaanmu sendiri)



17. I love you, those three words have my life in them.

(Aku cinta kamu, itulah tiga kata yang selalu ada dalam hidupku)



18. I know you love me when I see your eyes shine bright when you look at me.

(Aku tahu kamu mencintaiku Ketika melihat matamu yang bersinar cerah saat menatapku)



19. I want to run away with you. In a place where there is no one but only me and you.

(Aku ingin melarikan diri denganmu. Di tempat dimana tidak ada siapa-siapa selain kamu dan aku)



20. Thank you for always making me laugh even when I cannot even dare to give a smile.

(Terima kasih karena selalu membuatku tertawa bahkan Ketika aku tidak berani tersenyum)



Itulah beberapa kata-kata romantis bahasa inggris yang bermakna mendalam untuk dikirimkan kepada pasangan kamu. Kamu juga bisa menjadikannya caption romantis bahasa inggris yang keren untuk tampilan media sosialmu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :