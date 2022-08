Cara Nonton If You Wish Upon Me, Drakor yang Lagi Viral

Bisnis.com, SOLO - Ada drakor baru lagi nih, judulnya If You Wish Upon Me. Satu hal yang membuat drakor ini viral karena diperenkan oleh sejumlah aktris kenamaan.

Sebut saja Ji Chang-wook, Sooyoung SNSD, dan Sung Dong-il yang akan turut memeriahkan drama yang satu ini.

Sinopsis:

Drakor ini berkisah tentang Yoon Gyeo-re yang diperankan oleh Ji Chang-Wook yang harus menerima kenyataan tinggal di Panti Asuhan.

Yoon Gyeo-re kemudian menjadi sukarelawan di rumah sakit karena sebuah kecelakaan dan atas perintah pengadilan. Dia juga berjuang lagi untuk terakhir kalinya demi bertahan hidup.

Di sanalah, kisah hidup yang penuh pelajaran untuknya akhirnya dimulai. Ini termasuk film yang layak tonton.

Sebab If You Wish Upon Me menjadi debut Jo Young-so sebagai penulis naskah.

If You Wish Upon Me memiliki 16 episode yang tayang setiap Rabu dan Kamis, mulai 10 Agustus. Lalu bagaimana cara menontonnya?

Mudah saja, film ini akan ditayangkan di Viu. Anda hanya perlu mengakses website atau aplikasi tersebut untuk menontonnya.

