Sambut Haloween, SAW X Tayang Oktober 2023 Disutradarai Kevin Greutert

Bisnis.com, SOLO - Film Saw X yang diproduksi oleh Lionsgate dan Twisted Pictures akan ditayangkan pada 27 Oktober 2023.

Film ini dirilis sekaligus untuk menyambut Haloween dan akan kembali disutradari oleh Kevin Greutert.

Kevin sendiri sudah menyutradarai Saw VI (2009) dan Saw: The Final Chapter (2010). Ia juga diketahui sebagai editor untuk lima film pertama Saw dan Jigsaw (2017).

Meskipun jadwal tayangnya sudah diumumkan, plot dari Saw X sampai saat ini masih rahasia. Namun pihak studio berjanji bahwa film tersebut akan menyuguhkan jebakan baru yang cerdik dan misteri baru untuk dipecahkan.

"Kami mendengar apa yang diminta pendengar, kami bekerja keras untuk merencanakan sebuah film yang akan disutradarai oleh penggemar Saw dan penggemar horor," kata Produser Mark Burg dan Oren Koules, dilansir dari Variety.

