Doa Berhubungan Intim dalam Islam, Pasangan Baru Wajib Tahu 

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam Islam segala aktivitas manusia ada doanya. Bahkan hubungan suami istri saja ada doanya. Doa berhubungan juga diatur dalam agama islam seperti aktivitas-aktivitas lainnya.

Lantas, apa doa yang perlu dibaca sebelum berhubungan suami istri? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini.

Keutamaan Membaca Doa Berhubungan

Sebelum mengulas lebih jauh tentang doa berhubungan, penting untuk mengetahui terlebih dahulu keutamaan dari doa tersebut. Berikut beberapa keutamaan dari berdoa sebelum dan sudah melakukan hubungan intim.

1. Selalu dalam kondisi suci

Dengan membaca doa sebelum dan sesudah melakukan hubungan suami istri akan membuat manusia dalam kondisi yang suci.

2. Terhindar dari gangguan setan

Sebelum dan sesudah melakukan hubungan suami istri wajib untuk berdoa karena untuk menghindari gangguan setan.

3. Calon bayi selamat dunia akhirat

Keutamaan dari doa berhubungan tertuang pada hadis berikut ini:

Rasulullah SAW bersabda: "kemudian jika ditakdirkan (lahirnya) anak bagi mereka berdua dari hubungan intim tersebut, maka setan tidak bisa mencelakai anak tersebut selamanya" (HR. Al-Bukhari no. 6388 dan Muslim no 1434.)

Doa Sebelum Berhubungan Suami Istri

Doa sebelum berhubungan penting untuk dibacakan agar Allah melindungi dari gangguan setan. Adapun bacaan doa berhubungan yang perlu dilantunkan sebelum berhubungan suami istri, seperti berikut.

Doa sebelum melakukan hubungan intim suami dan istri

بِاسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

“Allahumma janibnasyaithana wa janibnisyathanamarazaqna.”

Artinya: “Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan setan dan jauhkanlah setan dari rezeki (bayi) yang akan Engkau anugerahkan pada kami,” (HR Bukhari).

Doa Setelah Berhubungan Suami Istri

Selain membaca doa sebelum berhubungan, selepas berhubungan juga perlu membaca doa khusus. Berikut doa setelah berhubungan yang penting untuk dibacakan..

اَلْحَمْدُ ِللهِ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ المْـَــاءِ بَشَـــرًا

"Alhamdu lillaahi Lladzii Khalaqa Minal Maa I Basyaraa."

Artinya: “Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dari air, lalu menjadikannya sebagai keturunan."

Amalan Sebelum Berhubungan Suami Istri

Tak hanya ada doanya, hubungan intim antara suami dan istri juga ada amalannya. Berikut beberapa amalan sebelum berhubungan suami-istri yang perlu diketahui.

Membaca bismillah terlebih dahulu Membaca surat Al-Ikhlas Lalu melafalkan takbir dan tahlil Membaca doa

بِسْمِ اللهِ العِلِيِّ العَظِيْمِ، اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنْ قَدَّرْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ صُلْبِيْ، اَللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي



Bismillahil 'aliyy al-azhim. Allahumma ij`alhaa dzurriyatan thayyibah, in kunta qaddarta an tukhrija dzaalika min shulbi. Allahumma jannibni asy-syaithaan wa jannib asy-syaithaan maa razaqtanaa.

Artinya: "Dengan nama Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Tuhanku, jadikanlah ia keturunan yang baik bila Kau takdirkan ia keluar dari tulang punggungku. Tuhanku, jauhkan aku dari setan, dan jauhkan setan dari benih janin yang Kau anugerahkan padaku."

Setelah itu, gunakan selimut atau penutup jangan melakukan hubungan intim bertelanjang bulat.

Mulai dengan ciuman.

Selain beberapa amalan di atas, perlu diketahui juga bahwa sebaiknya saat akan berhubungan intim sebaiknya tidak terlalu banyak dalam berbicara dan jangan terlalu sering untuk menghadap kiblat.

