Tidak Lolos Tayang, Enam Film Ini Diedit Ulang

Bisnis.com, JAKARTA – Film animasi anak-anak yang populer di seluruh belahan dunia, Minions: The Rise of Gru, juga tayang di China setelah rilis di bioskop di Amerika Serikat (AS).

Namun, tidak seperti versi internasional, film yang ditayangkan di China memiliki ending yang berbeda di mana orang-orang baik menang.

Di China terdapat potongan ambar dengan subtitle yang dimasukkan ke dalam akhir film. Deskripsi di layar tersebut menunjukkan bahwa bahwa polisi menangkap mentor penjahat Gru Wild Knuckles, dan menjebloskannya ke dalam penjara selama 20 tahun setelah gagal mencuri.

“Sementara itu, Gru akhirnya menjadi salah satu orang baik, mengabdikan diri untuk membesarkan keluarganya,” tulisan di akhiran film dengan bahasa Mandarin.

Namun, ini bukan pertama kalinya suntingan seperti itu terjadi. Berikut adalah lima film lain yang diedit ulang, seperti dilansir dari Channel News Asia pada Sabtu (27/8/2022).

Blade Runner

Rilisan pertama dari sci-fi klasik yang dikenal sebagai theatrical cut, film mengalami penambahan suara latar dan ending dengan lebih bahagia yang tidak diinginkan sutradara Ridley Scott. Kemudian, muncul potongan internasional yang dirilis untuk penonton di seluruh dunia dengan lebih mengerikan dan kejam.

Ada juga yang disebut workprint, mengacu pada potongan kasar film yang ditemukan oleh seorang ahli pelestarian film pada 1989. Oleh karena itu, pada 1992 versi baru potongan sutradara dirilis dan sulih suara serta akhir yang bahagia dihilangkan. Tidak ada sulih suara, tidak ada akhir yang bahagia, dan tidak ada masalah.

