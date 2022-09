Link Streaming TLOTR Rings of Power, akan Dibuat sampai Season 5

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - The Rings of Power, prekuel dari The Lord of the Rings (TLOTR), sudah resmi tayang di Amazron Prime Video pada Jumat (2/9/2022).

Baru pertama tayang, serial ini menjadi trending topik di Twitter karena jalan ceritanya.

Rings of Power miliki setting waktu jauh sebelum film Lord of the Rings. Serial ini pun direncanakan hadir dalam 5 musim.

Sinopsis

The Lord of the Rings: The Rings of Power berkisah mengenai keadaan dunia yang masih damai, ribuan tahun sebelum waktu Lord of The Ring dan The Hobbit.

Namun kedamaian itu berubah karena berbagai kejadian besar yang terjadi. Salah satunya adalah akhir persekutuan bangsa manusia dan peri atau elf.

Di tahun ini pula bangkit Penyihir Hitam Sauron dan jatuhnya Kerajaan Numeror.

Yang paling menjadi kunci ke cerita TLOTR dan The Hobbit, terjadinya penciptaan Cincin Penguasa yang membuat semua orang ingin merebutnya.

Link streaming

Berikut link streaming legal serial The Rings of Power yang akan hadir dalam 8 episode.

The Rings of Power Full Episode Season 1

