Tak Hanya Ariel Tatum, Akun Instagram Sederet Artis ini juga Pernah Diretas

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia sedang dihebohkan dengan peretasan sejumlah data-data penting yang menyangkut kepentingan negara.

Beberapa pejabat pemerintahan turut menjadi sasarannya. Namun, peretasan data-data ini tidak hanya menyasar pejabat elit saja, sejumlah selebritis tanah air juga mengaku pernah menjadi sasaran para hacker.

Berikut sejumlah artis yang akun instagramnya pernah diretas oleh hacker,

Ariel Tatum

Ariel Tatum salah satunya, aktris yang namanya sedang diperbincangkan imbas dari kehebatannya berakting dalam film terbarunya Sayap Sayap Patah, mengaku pernah mengalami peretasan media sosial.

Tepatnya pada tahun 2015 lalu, akun Instagram dara kelahiran 8 November 1996 ini diretas oleh hacker tidak dikenal. Sebelum akunya kembali, Ariel mengaku pernah menawarkan imbalan kepada siapapun agar akun Instagramnya tersebut bisa kembali. Meskipun akhirnya berhasil kembali dengan negosiasi.

Selain Ariel, ada beberapa public figure yang ternyata juga mengalami hal yang sama. Berikut ulasannya!

Angelina Sondakh

Baru saja menghirup udara bebas setelah kurang lebih 10 tahun menjalani masa tahanan, artis yang juga mantan politisi ini mengaku pernah jadi sasaran hacker. Dalam pengakuannya di kanal YouTube Keema Entertainment, Angelina Sondakh menyebutkan akun Instagramnya dengan nama @angelinasondakh01 diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Istri dari mendiang Adjie Massaid yang akrab disapa Angie ini juga mengaku mengalami kerugian akibat insiden ini. Pasalnya, Instagram menjadi platform media sosial yang digunakannya untuk mencari nafkah melalui endorse.

Bahkan, menurutnya, dalam hitungan jam setelah Instagramnya diretas, sudah ada tiga hingga empat pelanggannya yang mengaku ditipu oleh hacker tersebut. Angie lantas melaporkan kejadian itu ke polisi, meskipun akhirnya akun Instagram tersebut belum bisa terselamatkan dan Angie memutuskan membuat akun Instagram baru dengan nama @angelinasondakh09_official.

Dewi Perssik

Senasib dengan Angelina Sondakh, artis sekaligus penyanyi Dewi Perssik juga pernah mengalami nasib yang sama. Hal ini diungkapkannya dalam podcast kanal YouTubenya. Bahkan wanita asal Jember yang akrab disapa Depe ini mengaku sudah tiga kali mengalami peretasan akun Instagram.

Selain itu, Depe mengaku ada kejanggalan dalam peretasan akun Instagramnya. Hal ini dikarenakan akun Instagramnya mengalami peretasan setiap dua tahun sekali.

Verrel Bramasta

Pemain sinetron Verrel Bramasta pernah mengalami peretasan akun Instagram pada tahun 2016 lalu. Anak dari pasangan selebritis Venna Melinda dan Ivan Fadilla ini bahkan mengungkapkan kekesalannya pada akun Twitter. Dalam cuitannya itu Verrel menulis, "Yg ngerasa ngehack. Please dewasa. Ga lucu main begini. I need your help to get this back."

Natasha Wilona

Pemain sinetron yang juga merupakan mantan kekasih Verrel Bramasta, Natasha Wilona juga pernah mengalami hal yang sama dengan sang mantan kekasih. Bahkan peretasan akun Instagram Wilona lebih dahulu dari Verrel, tepatnya pada tahun 2015.

Sebelum aktif dengan akun Instagram @natashawilona12, Wilona pernah terlebih dahulu menjajaki media sosial Instagram dengan akun @natashashawilona.

