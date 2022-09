Opera Broadway The Phantom of the Opera Bakal Ditutup, Setelah 35 Tahun Tampil

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - The Phantom of the Opera pertunjukan terlama dalam sejarah Broadway dijadwalkan akan ditutup setelah 35 tahun dipertontonkan.

Teater musikal, yang telah menjadi perlengkapan ikonik sejak 1988, akan memainkan penampilan terakhirnya pada 18 Februari 2023, kata seorang juru bicara.

Penutupan dilakukan karena terus berkurangnya penonton teater di New York pasca-pandemi.

Kabar itu datang kurang dari sebulan setelah ulang tahunnya yang ke-35.

Teater musikal ini mahal untuk dipertahankan dengan alasan set dan kostumnya yang rumit serta pemain dan orkestra yang besar.

Pendapatan box office acara tersebut berfluktuasi sejak dibuka kembali setelah pandemi mencapai lebih dari $1 juta (£ 876.000) seminggu tetapi kemudian turun menjadi sekitar $850.000 (£ 744.600).

Teater Musikal karya Andrew Lloyd Webber itu menceritakan kisah seorang komposer cacat yang menghantui Gedung Opera Paris dan jatuh cinta dengan penyanyi sopran muda yang tidak bersalah, Christine.

Ini didasarkan pada novel karya Gaston Leroux dan menampilkan beberapa lagu musik paling terkenal termasuk Masquerade, Angel Of Music, All I Ask Of You dan The Music Of The Night.

Produser Cameron Mackintosh mengatakan sebagai produser Anda bermimpi bahwa sebuah pertunjukan akan berjalan selamanya. Memang, produksi Andrew's Cats saya dengan bangga dinyatakan selama beberapa dekade Sekarang dan Selamanya.

"Namun Phantom telah melampaui pertunjukan Broadway yang luar biasa. Tapi semua pertunjukan akhirnya ditutup."

Pembukaan pertama di London pada tahun 1986, pertunjukan tersebut telah dilihat oleh lebih dari 145 juta orang di 183 kota dan ditampilkan dalam 17 bahasa lebih dari 70.000 pertunjukan.

Mereka telah memainkan lebih dari 13.500 pertunjukan kepada 19 juta orang di The Majestic Theatre di Broadway saja.

Penutupan Phantom sekarang berarti mahkota pertunjukan terlama akan disematkan pafa Chicago, yang pertama kali dibuka pada tahun 1996, diikuti oleh The Lion King, yang memulai pertunjukan pada tahun 1997.

Broadway menderita selama pandemi karena lockdown berulang dan semua bioskop tutup selama lebih dari 18 bulan.

Beberapa pertunjukan paling populer termasuk Hamilton, The Lion King dan Wicked telah berhasil bangkit kembali, sementara yang lain tampaknya tidak.

Aliran turis yang stabil ke kota belum kembali ke tingkat pra-pandemi, yang bisa menjadi alasan Phantom sulit berjuang untuk bertahan

