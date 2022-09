Daftar Line Up, Rundown dan Harga Tiket Pestapora Day 2 Hari Ini

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Konser musik Pestapora 2022 akhirnya digelar selama 3 hari untuk menghibur penggemar.

Konser musik ini menghadirkan puluhan musisi tanah air yang siap menghibur penggemar pada 23,24,25 September 2022.

Pembelian tiket pun sudah dibuka pada Selasa (26/4/2022) dengah harga Rp350 ribu untuk 3 days pass early bird.

Baca Juga : Momen Inul Daratista Ajak Suami ke Panggung Pestapora, Banjir Pujian

Sementara itu ada juga tiket Presale 1 (3 Day Pass) Rp450 ribu dan Presale 2 (3 Day Pass) Rp550 ribu.

Ada juga tiket harian yang disediakan oleh Pestapora yakni seharga Rp250 ribu.

Hari pertama Pestapora pun sukses digelar pada kemarin Jumat (23/9/2022) dengan menghadirkan penyanyi seperti Raisa, Ahmad Dhani Show, Armada, Efek Rumah Kaca, HIVI dan lain-lain.

Baca Juga : Daftar Line Up dan Pembelian Tiket Pestapora 2022Â

Gelaran musik Pestapora pun menjadi perbincangan hangat netizen di media sosial karena sukses menghibur penggemar musik, setelah pembatasan akibat pandemi Covid-19.

Hari kedua Pestapora akan digelar pada malam nanti, Sabtu (24/9), dengan menghadirkan puluhan musisi papan atas.

Berikut line up Pestapora hari kedua:

Feby Putri

Diskoria

Fleur!

Feel Koplo

Gangga

Gabber Modus Operandi

Ipang Lazuardi

Jason Ranti

JKT 48

Kangen Band

Kuntari

Leipzig

Lizzie

Marion Jola

Mantra Vutura

Leonardo Ringo

Kungpow Chicken

Nadin Amizah

Natinson

Navicula

Pamungkas

Payung Teduh

Pee Wee Gaskins

Pas Band

RAN

Ray Viera Laxmana

Ran Cap Duoi

Pas Band

The Panturas

Tiara Andini

Trio Ambisi Bersama The Bataks Band

The Couch Club

Teddy Aditya

D'Masiv

Danilla

Basboi & Les Musik

Soulfood

Marjinal

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : konser musik konser