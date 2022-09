Soundrenaline 2022 Hadirkan 18 Musisi Internasional Termasuk Neck Deep dan FKJ

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Festival musik Soundrenaline resmi mengumumkan tanggal pelaksanaannya pada tahun ini.

Event musik besar di Indonesia ini dibanjiri pujian warganet karena menghadirkan daftar penampil yang tak main-main.

Setelah dua tahun vakum akibat pandemi Covid-19, Soundrenaline akan digelar selama 2 hari pada 26-27 November 2022 di Eco Park Ancol.

Setidaknya ada 18 musisi internasional yang akan meramaikan festival musik ini. Netizen pun menggaungkan kehadiran Neck Deep yang akan naik di atas panggung Indonesia.

Selain Neck Deep, musisi yang ditunggu kehadirannya yakni FKJ, Mono, Plain White Ts, dan Hollow Coves.

Sementara untuk musisi lokal yang sudah dipastikan tampil ada Seringai, The Brandals, Mocca, Feel Koplo, The S.I.G.I.T., Pure Saturday, Rocket Rockers, Burgerkill, Isyana Sarasvati, Deadsquad, Goodnight Electric, Tiket, Mario Zwinkle, Stars and Rabbit, Barasuara, The Upstairs, Ndarboy Genk, Indra Lesmana, d’Cinnamons, Polyester Embassy, Prediksi hingga Potret.

"Soundrenaline itu awal mulanya kan 2022 di Jakarta, sudah 20 tahun yang lalu. Sekarang walaupun masih edisi ke-18 tahun akibat kemarin dua tahun absen karena COVID-19 kita ingin balikin hype-nya kembali ke Jakarta. Jadi kita balikin seperti awal histori-nya bahwa Soundrenaline itu festival musik yang paling disegani seperti pada awalnya dulu. Menjadi festival yang paling keren dengan pop culture-nya," kata CEO Ravel Entertaintment Ravel Junardy yang

merupakan promotor dari Soundrenaline 2022 di Hard Rock Jakarta, Rabu (28/9/2022), dikutip dari Antara.

Pembelian tiket Soundrenaline dilakukan secara online dan sudah bisa dipesan mulai 28 September 2022 melalui aplikasi Tokopedia Ticket Events.

Daftar harga tiket Soundrenaline 2022:

Early Bird: Rp 588.000 (2 Day Pass)

Presale Early Entry Before 1 PM: Rp 888.000 (2 Day Pass)

Presale Normal: Rp1.188.000 (2 Day Pass)

Daily Ticket Day 1: Rp988.000

Daily Ticket Day 2: Rp988.000

VIP Cabbana Maximal 5 Persons: Rp 1.888.000 (2 Day Pass & Exclude Ticket)

