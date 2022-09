Harga Tiket dan Daftar Line Up Soundrenaline 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Soundrenaline 2022 akan digelar selama 2 hari pada 26-27 November di kawasan Eco Park Ancol.

Festival musik skala internasional ini akan menghadirkan 18 musisi mancanegara dan puluhan musisi dalam negeri.

Adapun musisi internasional yang masuk dalam line up Soundrenaline 2022 yakni Neck Deep, FKJ, Mono, Plain White Ts, dan Hollow Coves.

Baca Juga : Soundrenaline 2022 Hadirkan 18 Musisi Internasional Termasuk Neck Deep dan FKJ

Sementara untuk musisi lokal yang sudah dipastikan tampil ada Seringai, The Brandals, Mocca, Feel Koplo, The S.I.G.I.T., Pure Saturday, Rocket Rockers, Burgerkill, Isyana Sarasvati, Deadsquad, Goodnight Electric, Tiket, Mario Zwinkle, Stars and Rabbit, Barasuara, The Upstairs, Ndarboy Genk, Indra Lesmana, d’Cinnamons, Polyester Embassy, Prediksi hingga Potret.

Selain itu, Soundrenaline 2022 juga menyajikan paket hiburan berupa aksi para komika, salah satunya dari Majelis Lucu Indonesia (MLI).

Daftar pengisi acara ini akan bertambah dan akan diumumkan secara resmi melalui situs soundrenaline.id.

Baca Juga : Mau Nonton Konser Musik? Ini Tipsnya agar Nyaman dan Menyenangkan

Adapun pembelian tiket Soundrenaline ini bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Tokopedia Ticket Events.

Berikut daftar harga tiket Soundrenaline 2022:

Early Bird: Rp 588.000 (2 Day Pass)

Presale Early Entry Before 1 PM: Rp 888.000 (2 Day Pass)

Presale Normal: Rp1.188.000 (2 Day Pass)

Daily Ticket Day 1: Rp988.000

Daily Ticket Day 2: Rp988.000

VIP Cabbana Maximal 5 Persons: Rp 1.888.000 (2 Day Pass & Exclude Ticket)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : soundrenaline konser musik konser Jakarta