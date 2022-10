Spoiler Drakor Little Woman Episode 11, Oh Bersaudara Kalah dari Pertempuran?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Drama Korea Little Woman yang tayang di Netflix menyisakan 2 episode terakhir.

Little Woman berhasil menarik perhatian penggemar karena jalan ceritanya yang apik dan tak bisa ditebak.

Serial original Netflix ini pun ditayangkan setiap akhir pekan yakni pada Sabtu dan Minggu pukul 19.10 WIB.

Spoiler Episode 11

Pada episode sebelumnya, Park Jaesang akhirnya mati bunuh diri karena melompat dari atap gedung. Kematiannya terjadi karena video pembunuhan kakak Wong Sang A tersebar ke publik.

In Kyung pun terkejut lantaran ia menganggap Park Jaesang adalah dalang semua kejahatan yang ingin diungkapkannya.

Di sisi lain, Won Sang A mencoba untuk memperingatkan In Joo untuk tak mudah percaya pada Choi Do Il.

Dalam spoiler episode 11, In Joo akhirnya dipenjara dengan tuduhan menghilangkan uang yang selama ini disimpannya bersama Do Il.

Saat dipenjara, In Joo menerima kunjungan dari Won Sang A. Kemungkinan Won Sang A ingin menggertak In Joo atau justru menolongnya.

Di sisi lain, In Kyung yang sudah sangat dalam menyelidiki mengenai Park Jaesang akhirnya diculik dan tak diketahui keberadaannya.

Sinopsis

Drama ini diadaptasi dari novel berjudul sama karya Louisa May Alcott. Diceritakan, tiga saudara perempuan berusaha untuk memulihkan ekonomi keluarga.

Kakak perempuan tertua Oh In Joo (Kim Go Eun) ingin melindungi keluarganya menggunakan uang. Ia pun bekerja sebagai seorang akuntan biasa yang secara tiba-tiba menerima uang 70 miliar won.

Ia pun harus berurusan dengan keluarga paling kaya di Korea Selatan untuk mengungkap misteri uang tersebut.

In Joo memiliki dua adik perempuan, Oh In Kyung (Nam Ji Hyun) dan Oh In Hye (Park Ji Hu).

In Kyung bekerja sebagi reporter yang penuh dedikasi. Sedangkan In Hye adalah anak bungsu yang kehidupannya diliputi oleh cinta dari kedua kakaknya.

Meskipun berasal dari keluarga yang kurang beruntung, Oh In Hye berhasil masuk ke sekolah menengah seni bergengsi.

Terlibat dalam masalah keuangan, tiga saudara perempuan ini bekerja sama dengan Choi Do Il (Wi Ha Joon), seorang konsultan misterius dari London.

Cerita kompleks akan ditampilkan juga melalui karakter Won Sang Ah (Uhm Ji Won) yang memiliki ayah berkuasa.

