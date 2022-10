Klarifikasi Pamungkas soal Aksi Panggung yang Viral: Kembalikan Hal Pada Konteksnya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Pamungkas menjadi viral di media sosial setelah melakukan aksi panggung yang mengandung pro dan kontra di media sosial.

Saat sedang manggung di acara Bengkel Night Park Cafe SCBD Jakarta Pusat, dirinya menggosokkan ponsel penggemar ke daerah alat vitalnya.

Hal itu pun langsung mendapat reaksi dari warganet hingga trending topik di Twitter. Tak sedikit opini pro dan kontra berdatangan mengenai aksi yang dilakukan Pamungkas.

Baca Juga : Pamungkas Pecah Rekor, Nomor Satu Paling Banyak Didengar di Spotify Selama 2 Tahun

Pamungkas akhirnya memberikan klarifikasi mengenai potongan video milik dirinya yang viral di medsos. Klarifikasi tersebut disampaikan melalui Instagram Story pada Senin (10/10/2022).

"Saya menimbang-nimbang apakah perlu saya bicara atau engga, tapi tadi malam sesuatu terjadi yang membuat saya mau nggak mau harus make a statement about this," kata Pamungkas.

Pamungkas menuturkan bahwa aksinya tersebut awalnya hanya sekedar fan service yang diberikannya untuk penggemar dan menjadi bagian dari performance-nya.

Baca Juga : Promotor Konser Westlife Indonesia Kembalikan Uang Penonton 100%, Buntut Lampu Mati

Pelantun lagu Monolog itu pun membantah dirinya sedang mabuk saat sedang melakukan aksi tersebut.

"Silahkan dicek kepada event organizer yang sudah mengundang Pamungkas, make sure apakah pernah minta botol atau pernah ngeliat Pamungkas di backstage mabuk. Gue ga pernah mabuk ketika kerja," lanjutnya.

Ia juga menegaskan bahwa tudingan soal apa yang dilakukannya di panggung sama sekali tak berkaitan dengan narkoba.

Baca Juga : Konser Justin Bieber di Indonesia Ditunda, Kesehatan Jadi Alasan

Pamungkas kemudian bercerita mengenai manajernya yang ikut sakit akibat masalah yang sedang menimpanya. Dirinya juga mencatut soal prinsip hidup yang menyangkut orang-orang terdekatnya.

"Jadi tolong kembalikan hal-hal pada konteksnya. Nggak usah ngelebar karena ini sudah merugikan my people. Sebagai manusia yang paling depan di barisan, i got to do something about this, karena ini sudah kelewatan," kata Pamungkas dengan tegas.

Menjawab pertanyaan mengenai keadaannya kini, Pamungkas mengaku dirinya baik-baik saja. Ia juga mengatakan bahwa ke depannya akan tetap fokus pada musik.

Pamungkas kemudian meminta netizen untuk tak mengirimkan pesan bernada negatif kepada penggemar pemilik ponsel yang viral di TikTok.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : viral Pamungkas konser musik konser