Pameran Kerajinan Inacraft Kembali Digelar 26-30 Oktober

Bisnis.com, JAKARTA - Tahun ini, The Jakarta International Handicraft Trade Fair atau INACRAFT, hadir dua kali dalam satu tahun. Setelah sebelumnya pada Maret 2022 lalu, ajang seri dan pameran produk buatan anak bangsa ini diadakan pertama kali, setelah dua tahun berpuasa karena pandemi.

INACRAFT kedua tahun ini akan digelar pada 26 hingga 30 Oktober mendatang di main lobby, plenary lobby dan assembly lobby Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta.

Tajuk yang diambil untuk INACRAFT kedua tahun ini adalah INACRAFT on October dengan tema From Smart Village to Global Market. Pameran ini akan diselenggarakan secara hybrid. Salah satu pameran virtual adalah INACRAFT x Tokopedia.

Berbeda dengan pameran-pameran INACRAFT sebelumnya, kali ini Asosiasi Eksportir dan Pengusaha Handicraft Indonesia (ASEPHI) sebagai penyelenggara pameran, melibatkan pengusaha muda untuk menampilkan produknya Oktober mendatang. Menampilkan produk kerajinan kekinian dari pengusaha muda, sesuai dengan tren masyarakat masa kini.

Sekertaris Badan Pengurus Pusat (BPP) ASEPHI, Baby Jurmawati Djury menyebut, ASEPHI sudah menentukan kriteria pengusaha muda yang dapat menampilkan produknya di INACRAFT on October mendatang. Salah satu syarat yang diutarakan oleh Baby adalah pengusaha muda berusia di bawah 40 tahun serta belum.

"Untuk kriteria penampil nanti, sudah ditentukan oleh ASEPHI sebagai penyelenggara, salah satunya itu pengusaha muda, youthpreneur yang usianya 40 tahun ke bawah, lalu belum pernah ikut INACRAFT sebelumnya," kata Baby dalam konferensi pers INACRAFT di kawasan Sudirman, Jakarta, pada Selasa (11/10/2022).

Senada dengan Baby, Ketua Umum BPP ASEPHI, Mucshin Ridjan juga mengutarakan hal yang sama. Menurutnya INACRAFT kali ini memberikan kesempatan anak muda untuk unjuk gigi.

"Kami berikan kesempatan pengusaha muda, anak muda, youthpreneur ini untuk menampilkan produk kebanggaannya, walaupun kami juga susah mengkomunikasikan hal ini ke pengusaha-pengusaha yang sudah terbiasa ikut INACRAFT," papar Mucshin pada kegiatan yang sama, pada Selasa (11/10/2022).

Dalam rangkaian acara Oktober mendatang, diselenggarakan berbagai acara yang diperuntukan bagi kaum muda-mudi seperti Makeup Challenge dan Tradisional Dance Competition yang melibatkan para pelajar SMA di Jakarta.

