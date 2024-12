Daftar Lengkap Pemenang AMI Awards 2024, Salma Salsabil dan Bernadya Bawa Piala

Bisnis.com, JAKARTA - Penghargaan Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2024 edisi ke-27 telah rampung digelar.

Salma Salsabil terpilih menjadi artis wanita terbaik, sementara Bernadya meraih dua piala sekaligus tahun ini.

Berikut daftar pemenang AMI Awards 2024

Bidang Umum

Karya Produksi Terbaik Terbaik

Bunga Hati - Salma Salsabil

Album Terbaik Terbaik

Sialnya, Hidup Harus Tetap Berjalan - Bernadya

Pendatang Baru Terbaik Terbaik

Nyoman Paul - Mundur Perlahan

Bidang Pop

Artis Solo Wanita Terbaik

Salma Salsabil - Bunga Hati

Artis Solo Pria Pop Terbaik

Sal Priadi - Gala Bunga Matahari

Duo/Grup Pop Terbaik

Maliq & D'Essentials - Kita Bikin Romantis

Pencipta Lagu Pop Terbaik

Bernadya Ribka, Petra Sihombing - Untungnya, Hidup Harus Tetap Berjalan (Bernadya)

Penata Musik Pop Terbaik

S/EEK - Bunga Hati

Album Pop Terbaik

Sialnya, Hidup Harus Tetap Berjalan - Bernadya

Bidang Rock

Artis Solo Rock/Instrumentalia Rock Terbaik

Isyana Sarasvati - Ada-Ada Aja

Duo/Grup/Kolaborasi/Rock Terbaik

.Feast - Konsekuens

Album Rock Terbaik

Malam - Jangar

Bidang Jazz

Artis Jazz Terbaik

Sri Hanuraga - II. Deception

Artis Jazz Alternatif Terbaik

Barry Likumahuwa & The Rhythm Service - Sign of Love

Album Jazz/Jazz Terbaik

Retro Funk - Tohpati

Bidang Soul/R&B

Artis Solo Soul/R&B Terbaik

Jordan Susanto - Senopati in the Rain

Duo/Grup/Kolaborasi Soul/R&B Terbaik

Coldiac - I Don't Mind

Artis Solo Soul/R&B Alternatif Terbaik

Paul Partohap - Candyrella

Duo/Group/Kolaborasi Soul/R&B Alternatif Terbaik

Galdive - Stay

Bidang Dangdut

Artis Solo Dangdut Terbaik

Lesti - Terkesan

Artis Solo Dangdut Alternatif Terbaik

Sridevi - Pada Siapa

Duo/Grup/Kolaborasi Dangdut Terbaik

Faul Gayo, Selfi Yamma - Panggilan Cinta

Artis Solo/Grup/Kolaborasi Dangdut Elektro Terbaik

Fitri Carlina - Aku Kangen Kamu

Pencipta Lagu Dangdut Terbaik

Adibal, Yusup Tojiri - Terkesan

Penata Musik Dangdut Terbaik

Yusup Tojiri - Berkali-kali

Bidang Lagu Anak-anak

Artis Solo Anak-anak Terbaik

Mazaya Amania - Ayam Piyik

Duo/Grup/Kolaborasi Anak-anak Terbaik

Tasya Kamila, Arrasya, Natasha Chariani, Aput, Ria Ernes dan Susan - Apa Kabar

Pencipta Lagu Anak-anak Terbaik

Seli Pontoh - Apa Kabar

Penata Musik Lagu Anak-anak Terbaik

Donny Prasetyo, Arsha Composer, Achi Hardjakusumah - Air dan Teh

Bidang Alternatif

Artis Solo Alternatif Terbaik

Hindia - Cincin

Duo/Grup/Kolaborasi Alternatif Terbaik

Barasuara - Terbuang Dalam Waktu

Album Alternatif Terbaik

Lagipula Hidup Akan Berakhir - Cincin

Bidang Keroncong

Artis Keroncong/Stambul/Langgam/Asli Terbaik

Sruti Respati - Kr. Anak Dara

Artis Keroncong/Stambul/Langgam/Ekstra/Kontemporer Terbaik

Hetty Koes Endang - Buih Jadi Permadani

Bidang Dance

Artis Solo/Grup/Kolaborasi Dance Terbaik

Weird Genius, Pepita - Catalyst

Bidang Elektronika

Artis Solo/Grup/Kolaborasi Elektronika Terbaik

Jevin Julian, Tezza Sumendra

Bidang Metal

Artis Solo/grup/Kolaborasi Metal Terbaik

Logamulia

Album Metal Terbaik

Distorsi Narasi - Logamulia

Bidang RAP/Hiphop

Artis Solo RAP/Hiphop Terbaik

Tuan Tigabelas

Duo/Kolaborasi/Hip Hop Terbaik

ENVY*

Bidang Koplo

Artis Solo/Grup/Kolaborasi Koplo Terbaik

Masdddho - Kisinan 2

Pencipta Lagu Koplo Terbaik

Denny Caknan - Cundamani (Denny Caknan)

Bidang Orkestra

Karya Orkestral Terbaik

Sherina Munaf, Alvin Witarsa, Belanegara Abe - Hadiah Istimewa (Isyana Sarasvati, Chandra Satria)

Bidang Musik untuk Media Visual

Album Film Scoring Terbaik

Album Original Score from Petualangan Sherina 2 - Sherina Munaf

Bidang Musik untuk Teater Musikal

Album Musikal Terbaik

Musikal Keluarga Cemara (Original Cast Recording) - Original Cast Musikal Keluarga Cemara

Bidang Karya Produksi

Karya Produksi Progresif Terbaik

Achi Hardjakusumah, Ammir Gita, Vito Jr, Viandebas, Housman Pranoto, Kabul Oktavianus - Enter The Forest

Karya Produksi Reggae/Ska/Rocksteady Terbaik

Island Vibes, CTTZ, Kamga, Lawa - Takkan Abis

Karya Produksi Kolaborasi Terbaik

Arsy Widianto, Tiara Andini - Masih Hatiku

Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik

Lyodra - Tak Selalu Memiliki (Ipar Adalah Maut Original Soundtrack)

Karya Produksi Grup Vokal Terbaik

Jakarta Movin - Melompat Lebih Tinggi (Jakarta Movin's Version)

Karya Produksi Lagu Berbahasa Daerah Terbaik

Angga Dermawan - DOLA

Karya Produksi Instrumentalia Terbaik

Dwiki Dharmawan World Peace Orchestra - The Spirit of Peace

Karya Produksi World Music Terbaik

Madukina, Matoha Mino - Dawuh (From "Badarawuhi di Desa Penari")

Karya Produksi Re-Aransemen Terbaik

Andi Rianto - Sepenuh Hati

Karya Produksi Produksi Blues Terbaik

Gugun Blues Shelter - Bad Politician

Karya Produksi Folk/Country/Balada Terbaik

Nadin Amizah - Semua Aku Dirayakan

Karya Produksi Lagu Berlirik Spiritual Islami Terbaik

Nissa Sabyan - Allah Karim

Karya Produksi Lagu Berlirik Spiritual Nasrani Terbaik

Melitha Sidabutar - Penolong Dalam Kesesakan

Bidang Penunjang Produksi

Produser Rekaman Terbaik

S/EEK - Bunga Hati (Salma Salsabil)

Grafis Desain Album Terbaik

Jonathan Andy, Indira Diandra, Thomas Danes - Eva Celia (Eva Celia)

Tim Produksi Suara Terbaik

Dimas Pradipta - Bunga Hati (Salma Salsabil)

Video Musik Terbaik

Yogi Kusuma - One Bad Day (Pamungkas)

Lifetime Achievement Award

Johannes Soerjoko (Aquarius Musikindo)

Addie MS

Ernie Djohan

Video Musik Favorit

Kisinan - Masdddho

Video Musik Terfavorit menggunakan AI

Melly Goeslaw dan Nike Ardilla - Bertemu Kembali