Ini 6 Rekomendasi Drama Lee Min Ho Paling Populer, Apa Saja?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Lee Min Ho merupakan salah satu aktor populer yang memiliki banyak penggemar.

Aktor asal Korea Selatan ini lahir pada 2 Juni 1987. Ia dikenal karena kemampuan aktingnya yang luar biasa. Terbukti drama Lee Min Ho yang dibintangi olehnya ini rata-rata mendapatkan rating tinggi.

Berikut ini beberapa rekomendasi drama yang dibintangi oleh Lee Min Ho:

Boys Over Flowers

Rekomendasi drama Lee Min Ho yang pertama yaitu Boys Over Flowers. Drama ini membuat nama Lee Min Ho melambung.

Baca Juga : 4 Fakta Menarik My Liberation Notes, Cerita Dekat dengan Penonton

Boys Over Flowers menceritakan tentang Geum Jan Di yang merupakan seorang perempuan dari kelas sosial rendah yang menempuh pendidikan di sekolahan yang elit.

Geum Jan Di tanpa sengaja berurusan dengan geng F4 yang merupakan lelaki tampan dan kaya raya, salah satunya tokoh yang dibintangi Lee Min Ho.

City Hunter

Drama selanjutnya berjudul City Hunter. Drama ini bergenre action yang diadaptasi dari manga berjudul City Hunter karya Tsukasa Hojo.

Aksi Lee Min Ho dalam drama ini membuat banyak penonton betah menyaksikan drama ini.

The King Eternal Monarch

The King Eternal Monarch merupakan drama pertama yang diperankan oleh Lee Min Ho setelah dirinya mengumumkan untuk hiatus.

Drama yang bergenre fantasi ini menceritakan tentang kisah cinta antara dua orang beda dunia yaitu dari dunia paralel dan dunia manusia biasa. Jalan cerita yang menarik membuat drama ini banyak ditonton dan memiliki rating tinggi.

Baca Juga : Ini 5 Drama Jepang Romantis, Bikin Penonton Terbawa Perasaan

The Heirs

The Heirs merupakan salah satu drama Korea Lee Min Ho yang paling populer. Drama yang satu ini memiliki alur cerita yang mirip dengan Boys Over Flower yaitu tentang percintaan kedua sejoli yang beda status sosial.

Dalam drama ini mengisahkan tentang kehidupan cinta anak orang kaya dengan perempuan dari keluarga miskin.

Selain itu, dalam drama ini juga menyajikan cerita persaingan ahli waris muda dan persahabatan.

Disini Lee Min Ho berperan sebagai anak bungsu dari keluarga kaya raya. Sifatnya yang awalnya kekanak-kanakan berubah menjadi dewasa karena situasi keluarga.

Disini ia juga beradu akting dengan aktris Park Shin Hye yang berperan sebagai kekasih Lee Min Ho.

The Legend of The Blue Sea

Drama selanjutnya yang diperankan orang Lee Min Ho dengan rating tinggi yaitu drama The Legend of The Blue Sea.

Drama yang bergenre fantasi komedi ini merupakan salah satu drama yang sampai saat ini masih memiliki banyak penonton.

Dalam drama ini, Lee Min Ho berperan sebagai Heo Joon Jae yang merupakan seorang penipu. Ia kemudian secara tidak sengaja bertemu dengan seorang putri duyung yang diperankan oleh Jun Ji Hyun. Tanpa pernah disangka, putri duyung tersebut ternyata jatuh cinta kepada Heo Joon Jae.

Ask the Stars

Ask The Stars diketahui sebagai drama terbaru Lee Min Ho yang miliki genre science.

Drama ini baru akan tayang pada 2023 mendatang.

Penasaran bagaimana aksi Lee Min Ho di drama terbarunya? Jangan lupa saksikan drama Lee Min Ho terbaru di platform streaming legal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :