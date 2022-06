Viral! Lee Minho Nikahi Gadis asal Batang. Benarkah?

Bisnis.com, JAKARTA - Warganet dibuat heboh dengan sebuah posting-an yang diunggah oleh @pekalongantrending. Akun tersebut terlihat mengunggah sebuah undangan pernikahan yang menampilkan nama mempelai laki-laki mirip dengan aktor Korea Selatan.

Nama yang tersanding adalah Lee Minho. Hal tersebut mengundang perhatian warganet yang mengira orang tersebut sama dengan sang bintang Boys Before Flower dan Legend of the Blue Sea.

Namun, warganet telah salah sangka mengira Lee Minho sudah menikahi wanita asal Batang, Jawa Tengah bernama Puput Norma Destya. Lantas, apa sekarang kesibukan dari Lee Minho yang berada di Korea Selatan?

Ternyata Lee Minho baru saja merayakan hari kelahirannya yang ke-35 tahun pada 22 Juni. Tampak dari akun Instagramnya, Lee Min Ho mengunggah foto berada di sebuah ruangan yang dipenuhi dengan hadiah, balon, dan bunga nan cantik.

"Thx minoz im so happy today. Go to space," tulis Lee Minho di caption fotonya yang dilansir pada Kamis (23/6/2022).

Diketahui kado-kado tersebut dikirimkan oleh Minoz, sebutan para penggemar untuk Lee Minho.

Di postingan terpisah, ia memegang kue dengan dinosaurus di sekitarnya. Dari kelihatannya, perayaannya bertema space. Ini sehubungan dengan drama barunya "Ask the Stars." Lee Minho pun juga menunjukkan cuplikan karakternya Gong Ryong dengan ID karyawan.

Drama Lee Min Ho "Ask the Stars"

Maret lalu, Lee Min Ho dan Gong Hyo Jin mengonfirmasi penampilan mereka di serial romantic comedy "Ask the Stars."

Aktor berusia 35 tahun ini berperan sebagai dokter kandungan-ginekolog yang bernama Gong Ryong. Dia termasuk orang yang beruntung yang bergabung dengan ekspedisi sebagai turis.

Di stasiun luar angkasa, Gong Ryong akan bertemu dengan astronot Korea-Amerika Eve Kim, yang diperankan oleh ratu komedi romantis Gong Hyo Jin.

"Ask the Stars" akan tayang perdana pada tahun 2023 dan akan dipimpin oleh sutradara "Lovestruck in the City" dan "It's Okay to Not Be Okay" Park Shin Woo.

Drama mendatang Lee Min Ho dan Gong Hyo Jin ditulis oleh penulis skenario Seo Sook Hyang, yang berada di balik drama hit "Jealousy Incarnate" dan "Pasta."

Akankah Lee Min Ho Bergabung dengan Pemeran 'Pachinko 2'?

Menyusul kesuksesan "Pachinko" di seluruh dunia, Apple TV+ secara resmi mengumumkan bahwa seri berbasis novel akan diperbarui untuk musim berikutnya.

Seperti yang diungkapkan oleh sebuah outlet, Soo Hugh, yang merupakan pencipta, penulis, dan produser eksekutif dari serial 8 episode tersebut, berterima kasih atas tanggapan publik yang luar biasa.

Selain itu, pembawa acara mengatakan dia sangat gembira bisa terus menceritakan kisah luar biasa dari keluarga yang gigih ini. "Merupakan suatu kehormatan untuk dapat terus bekerja dengan para pemain dan kru yang luar biasa ini," kata pembawa acaranya yang dilansir dari Kdrama Stars pada Kamis (23/6/2022).

Meskipun "Pachinko" season 2 telah dikonfirmasi, tetapi pihak platform streaming dan official belum mengonfirmasi susunan pemain dan bintang yang mengulangi peran mereka.

Dalam serial blockbuster tersebut, Lee Min Ho berperan sebagai pedagang kaya Ko Hansu, penduduk asli pulau Jeju Korea yang tinggal di Osaka, Jepang.

