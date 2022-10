Ini 5 Rekomendasi Drama Kim Soo Hyun Terbaik Sepanjang Masa

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Kim Soo Hyun merupakan salah satu aktor Korea Selatan yang kemampuan aktingnya tak diragukan lagi.

Rata-rata, drama Kim Soo Hyun memiliki rating yang tinggi. Dalam perannya, ia tidak pernah gagal dan selalu membuat fansnya terpesona.

Kim Soo Hyun pernah memerankan berbagai karakter seperti karakter bad boy, pria romantis, baik hati, cowok cool, dan lain sebagainya.

Lalu, apa saja drama yang dibintangi Kim Soo Hyun?

Berikut daftar drama yang dibintangi Kim Soo Hyun:

One Ordinary Day

Kim Soo Hyun sebenarnya sudah cukup lama tidak menghiasi layar drama Korea. One Ordinary Day merupakan drama terbaru Kim Soo Hyun yang tayang pada 2021.

Dalam drama ini, Kim Soo Hyun berperan sebagai mahasiswa biasa yang menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan.

Dream High

Dream High merupakan drama pertama yang diperankan oleh Kim Soo Hyun. Drama ini tayang pada tahun 2011.

Meskipun sudah tayang sangat lama, tetapi drama ini masih banyak dikenal oleh penonton setia drama dari

Kim Soo Hyun.

Bahkan drama ini sangat populer karena alur ceritanya yang menarik dan unik. Drama yang menceritakan tentang enam murid sekolah Seni Kirin yang punya mimpi untuk jadi penyanyi terkenal, tetapi masing-masing dari mereka punya masalah.

Dalam drama ini, Kim Soo Hyun berperan sebagai Song Sam Dong. Ia merupakan pria polos dari desa yang sebenarnya ingin jadi pemilik peternakan.

Som Sam Dong mendaftar ke sekolah tersebut dan tidak disangka pria tersebut memiliki bakat dibidang musik.

My Love From The Star

Judul drama selanjutnya yang diperankan oleh Kim Soo Hyun yaitu gan judul My Love From the Star yang tayang pada tahun 2013.

Dalam drama ini, Kim Soo Hyun berperan sebagai alien bernama Do Min Joon yang sudah tinggal di Bumi selama 400 tahun.

Sayangnya, akibat menolong seorang perempuan yang hampir saja jatuh ke tebing, dirinya kehilangan kesempatan untuk dapat kembali ke planetnya dan harus menetap di bumi sebagai manusia yang tidak bisa berubah menjadi tua.

Meskipun alien, tetapi karakter serta penampilannya nyaris sempurna seperti manusia biasa. Akting Kim Soo Hyun dalam drama ini sangat mumpuni dan membuat penonton tertarik untuk menyaksikan drama Korea ini.

It's Okay To Not Be Okay

Rekomendasi drama selanjutnya yang diperankan oleh Kim Soo Hyun yaitu drama dengan judul It's Okay To Not Be Okay. Drama ini masuk dalam jajaran drama populer di tahun 2020.

It's Okay To Not Be Okay semakin membuat nama Kim Soo Hyun melambung tinggi. Saat menyaksikan drama ini, Anda akan merasakan pengalaman menonton yang seru.

Crash Landing On You

Drama Kim Soo Hyun lainnya yaitu Crash Landing On You yang tayang pada tahun 2019 lalu.

Drama ini menceritakan tentang tentara Korea Utara yang jatuh cinta dengan perempuan cantik asal Korea Selatan yang kecelakaan dan tersesat di Korea Utara.

Meskipun hanya menjadi cameo, tetapi Kim Soo Hyun tetap menunjukan kemampuan akting yang sangat bagus. Ia berperan sebagai mata-mata Korea Utara yang ada di Korea Selatan.

Karakter yang diperankan juga termasuk karakter yang kocak dan penuh komedi karena berperan sebagai pengantar makanan di restoran cepat saji dalam membantu tentara Korea Utara yang baru saja tiba di Korea Selatan.

