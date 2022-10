Catat, Ini 6 Drama Korea Sekolah yang Sayang untuk Dilewatkan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Drama Korea atau yang biasa dikenal juga dengan drakor merupakan drama yang memiliki berbagai latar cerita salah satunya yaitu drama Korea sekolah. Seperti namanya, drama ini mengangkat kisah dunia sekolah.

Konflik yang dihadirkan biasanya seputar persaingan di sekolah, persahabatan, atau percintaan. Drakor sekolahan bisa disaksikan semua umur karena tidak mengandung adegan dewasa.

Meskipun demikian, orang tua tetap harus mengawasi anaknya saat menyaksikan serial drama Korea. Berikut ini beberapa rekomendasi drama Korea dengan latar sekolah yang bisa menjadi pilihan tontonan saat memiliki waktu senggang.

Rekomendasi Drama Korea Sekolah

1. Reply 1997

Rekomendasi drama korea sekolah terbaik sepanjang masa yang pertama yaitu drama dengan judul Reply 1997 yang tayang pada tahun 2012. Drama ini merupakan salah satu drama dengan latar sekolah terbaik yang wajib ditonton untuk pecinta drama Korea. Reply 1997 yang tayang pada tahun 2012 ini merupakan season pertama.

Drama ini yang wajib ditonton karena memang alur cerita yang sangat menarik. Drama ini berlatar kehidupan anak SMA di tahun 90-an yaitu 1997. Drama ini bergenre komedi, remaja, dan romance yang berjumlah 16 episode.

2. Who Are You School 2015

Rekomendasi drama Korea dengan latar sekolah berikutnya ada drama dengan judul Who Are You School 2015. Drama ini disiarkan di KBS2 tahun 2015. School 2015 ini merupakan seri KBS School yang keenam. Ceritanya sangat menarik dan menggambarkan perjuangan serta dilema yang dihadapi para pemuda Korea.

3. Extraordinary You

Rekomendasi drakor sekolah selanjutnya yaitu ada drama dengan judul Extraordinary You yang tayang pada tahun 2019. Latar cerita ini diambil di sekolah dengan bumbu cerita fantasi dan romantis di dalamnya. Jalan ceritanya yang menarik membuat penonton takjub karena alurnya yang dikemas dengan cukup kompleks.

Drakor sekolahan yang dibintangi oleh Kim Hye Yoon, Lee jae-wook, Kim Ro Woon dan lain sebagainya merupakan drama yang diadaptasi dari Webtoon.

4. True Beauty

Drama Korea sekolah selanjutnya yang bisa Anda tonton yaitu ada drama dengan judul True Beauty yang tayang pada tahun 2020. Drama yang diadaptasi dari Webtoon dengan judul The Secret of Angel ini memiliki popularitas yang cukup menjanjikan.

Drama ini memiliki 16 episode dan termasuk drama yang sukses untuk membuat para penontonnya baper atau terbawa perasaan. Alur ceritanya juga mirip seperti alur cerita pada Webtoon yang diadaptasi. Tetapi memang ada perubahan di antara keduanya.

5. Law School

Drakor tentang sekolah selanjutnya yaitu ada drama dengan judul Law School yang tayang di tahun 2021. Drama Korea dengan judul ini merupakan salah satu drama dengan cerita hukum yang sangat menarik. Menceritakan tentang mahasiswa dari jurusan hukum yang memiliki berbagai pemikiran serta berbagai watak.

Jalan cerita dari drama ini juga sangatlah seru karena mahasiswa hukum diminta untuk memecahkan berbagai kasus yang ada saat mereka memulai magang. Drama ini sangat direkomendasikan bagi anda yang suka dengan tontonan bertemakan hukum.

6. Class of Lie

Rekomendasi drakor sekolah yang terakhir ada drama dengan judul Clash of Lie yang tayang pada tahun 2019. Drama yang juga dikenal dengan judul Mr. temporary ini merupakan drama garapan dari sutradara Sung Young Il.

Drama ini menceritakan tentang kisah seorang pengacara yaitu Kim min-hyuk yang mendapat tugas untuk bisa mengungkapkan kasus pembunuhan yang terjadi di sekolah elit. Tugas ini diberikan demi memperbaiki citra dari sekolah tersebut karena citra sekolah sudah mulai buruk di mata publik dengan adanya kasus pembunuhan yang terjadi.

Itulah beberapa rekomendasi drama Korea sekolah yang bisa Anda tonton jika bosan dengan drama drakor sekolahan, genre, dan latar lainnya.

drama korea drama drakor sekolah