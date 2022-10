Karir di Industri Kreatif dan Storytelling Diharapkan Lebih Diminati di Masa Depan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Industri kreatif Indonesia terus meningkat secara konsisten setiap tahunnya dan ditargetkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi negara.

Menanggapi pertumbuhan industri tersebut di tanah air, Robert Gardiner, Academic Advisor & Operations Counsel Prestasi Junior Indonesia berharap film, animasi, serta video menjadi salah satu pilihan karir masa depan anak muda saat ini.

Hal tersebut disampaikannya dalam Workshop kerja sama The Walt Disney Company Indonesia dan Prestasi Junior Indonesia (PJI) bertema “Working In The creaTive industrY (WITTY) Creative Talk, bagi pelajar dan mahasiswa Indonesia.

Baca Juga : Gedung UMKM dan Industri Kreatif Segera Hadir di Jatinangor

Bismarka Kurniawan, pendiri dan CEO Bumilangit Entertainment, yang memaparkan pekerjaan dan peluang karir saat ini di industri kreatif dan berbagi cerita di balik penciptaan Bumilangit Cinematic Universe sebagai salah satu Intellectual Property (IP) lokal yang berhasil menjadi panutan di industri lokal Indonesia.

Selain itu, sutradara dan produser film Mira Lesmana juga berbagi cerita terkait proses kreatif di balik produksi film dan apa saja yang dibutuhkan untuk menghidupkan cerita menjadi konten yang menarik bagi penonton muda.

Robert berharap kegiatan Creative Talk ini akan membantu memotivasi siswa untuk mempertimbangkan Untuk melengkapi wawasan yang lebih komprehensif tentang sub-sektor ini.

Baca Juga : Dukung Iklim Industri Kreatif, TACO Berkolaborasi dengan Roland Adam dan Joke Roos

"Kami mengajak beberapa figur inspiratif yang sukses di industri kreatif Indonesia untuk berbagi wawasan, serta merancang program untuk memberikan masukan dari industri ini ke dalam sebuah sesi kelas. Sesi berbagi pengetahuan sepeti ini sangat penting untuk membantu siswa mengantisipasi skills gap yang mungkin akan dihadapi oleh siswa yang baru saja lulus dengan peluang kerja yang tersedia di industri ini.” tambahnya.

Program tersebut diikuti lebih dari 600 pelajar dan mahasiswa kreatif yang berasal dari enam perguruan tinggi dan 30 sekolah menengah atas yang tersebar di 20 kota di Indonesia berpartisipasi di kegiatan ini, dan dibekali langsung oleh para pelaku industri kreatif papan atas mengenai berbagai tips dan pengetahuan praktis untuk memulai karir di industri tersebut di masa depan.

Dukungan The Walt Disney Company untuk kegiatan WITTY Creative Talk merupakan bagian dari program social impact perusahaan di tingkat global yakni Disney Future Storytellers, sebuah inisiatif yang diharapkan mampu menginspirasi generasi inovator dan storyteller muda untuk memimpikan masa depan mereka, membangun dan mengembangkan talenta dan keterampilan untuk bisa menjadi sosok yang mereka impikan di masa depan.

Baca Juga : Kalla Youth Fest 2022 Jadi Ruang Kolaborasi Industri Kreatif, Musik dan Hobi

Diciptakan dengan ambisi besar untuk peningkatan akses generasi muda terhadap inovasi dan storytelling, Disney Future Storytellers merupakan salah satu wujud komitmen The Walt Disney Company untuk menjadi mitra kreatif jangka panjang yang mumpuni di Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : industri kreatif Film industri film