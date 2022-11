Identitas Penyebar Dikantongi, Ini Kronologi Munculnya Ancaman Bom di Konser NCT 127

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Ancaman bom muncul sesaat sebelum konser NCT 127: 2nd Tour Neo City: Jakarta-The Link di ICE BSD, Tangerang Selatan digelar.

Ancaman tersebut tertulis di sepucuk surat, yang viral di media sosial pada Jumat (4/11/2022) pagi.

"ICE BSD 4 NOVEMBER 2022 11 ORANG 3 MOBIL TNT DAN TATP SOS," tulis ancaman surat tersebut.

Dalam surat tersebut juga tertulis permintaan tolong, beserta gambaran peta dan beberapa tulisan lain.

Surat tersebut langsung dilaporkan ke pihak berwajib. Polres Tangsel pun langsung melakukan pengecekan di lokasi konser.

"Untuk SOP terkait ancaman bom kita kan arus lakukan sterilisasi dari Jibom, Brimob, sementara masih berlangsung, belum selesai," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan kepada wartawan, Jumat.

Selain itu, Zulpan mengatakan bahwa konser NCT127: 2nd Tour Neo City: Jakarta - The Link akan tetap digelar dan tidak ada penundaan.

Identitas penyebar ancaman

Laporan terbaru menyebutkan bahwa pihak Polda Metro Jaya telah mengantongi identitas penyebar surat berisi ancaman bom di konser NCT 127 tersebut.

"Jadi itu kan melalui akun media sosial ancaman itu. Jadi kita sekarang sudah mengecek profiling terkait akun media sosial itu. Penyidik dari Satreskrim Polres Tangsel sudah melakukan langkah-langkah penyelidikan. Memang sudah diketahui cuman kita tidak mau sebutkan dulu yang memposting itu," kata Zulpan.

Pihaknya kepolisian juga akan meminta keterangan kepada pengguna medsos yang menyebarkan ancaman bom tersebut.

Kronologi

Surat ancaman adanya bom di konser NCT 127 tersebut muncul di media sosial Twitter pada Jumat (4/11/2022) pagi.

Akun bernama @Ryuchalis mengunggah tangkapan layar surat ancaman tersebut, yang didapatkan dari sebuah base bernama @tctdaripamulank.

"Sorry semua, thread gue take down demi kenyamanan bersama. Kita tunggu official statement dari pihak penyelenggara ya. Stay safe semua. Untuk foto surat, saya dapet dari acc nya @txtdaripamulank ya. Bukan pure saya yang nemuin," tulisnya.

Akun @Ryuchalis pun meminta maaf kepada para penggemar NCT karena telah membuat panik. Ia mengaku hanya bertanya dan memastikan apakah ancaman tersebut benar atau tidak.

"Saya pribadi sebenernya nanya dan pengen mastiin itu beneran iseng atau gimana dan sudah ditangani apa belum. Soalnya gaada info perihal berita ini sudah ditangani atau belum, dan ternyata katanya sudah dari semalem ditangani,"

Untuk diketahui, konser NCT 127 THE LINK Jakarta akan dihadiri oleh 8 ribu penonton yang dilaksanakan selama 2 hari yakni pada Jumat (4/11) dan Sabtu (5/11).

Pihak kepolisian pun terus melakukan pengamanan, dengan menyiapkan juga sistem sensor di ticketing-nya.

