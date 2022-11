Barista Kopi Kenangan Diadu di Ajang Kenangan Barista Championship

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Sebagai pelaku usaha penyedia jasa makanan dan minuman dengan konsep grab-and-go dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia, Kopi Kenangan yang berada di bawah naungan Kenangan Brands bukan hanya memperhatikan kualitas produk yang disajikan, tapi juga berfokus pada kemampuan para karyawannya, terutama para barista Kopi Kenangan.

Memiliki lebih dari 850 gerai di seluruh Indonesia dengan jumlah 3.458 barista, Kopi Kenangan, Kopi Kenangan terus berupaya untuk memastikan kemampuan hard skill dan soft skill barista-nya agar dapat mengolah biji kopi lokal berkualitas dengan cara terbaik dan mewujudkan nilai perusahaan Serving with Heart (memberikan secangkir kopi terbaik kepada setiap pelanggan). Mewujudkan upaya tersebut, Kenangan Brands menggelar ajang Kenangan Barista Championship pertama dengan jumlah peserta 60 barista dari seluruh gerai Kopi Kenangan di Indonesia.

“Selain berfokus pada kepuasan pelanggan, Kenangan Brands juga terus memperhatikan pengembangan kemampuan barista kami agar sesuai dengan standar internasional. Kenangan Barista Championship menjadi salah satu wujud komitmen dan keseriusan Kenangan Brands dalam memastikan kualitas dan kemampuan baristanya sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pelanggan Kopi Kenangan dengan mengembangkan kemampuan setiap personel tim. Impian kami adalah ikut berperan aktif dalam melahirkan generasi barista berbakat yang bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah kejuaraan kopi bergengsi dunia,” terang Edward Tirtanata, CEO & Co-founder Kenangan Brands.

Tahapan kompetisi yang telah berlangsung sejak Juni 2022 ini terinspirasi dari kompetisi kopi berskala internasional, yaitu World Barista Championship. Kenangan Barista Championship diselenggarakan dengan tujuan utama menguji keahlian, pengetahuan, keterampilan dan kreativitas para barista sesuai dengan standar internasional. Selain itu, Kopi Kenangan juga berharap dapat menciptakan world class barista yang selanjutnya dapat menginspirasi barista lain di Kopi Kenangan, serta menumbuhkan dan meningkatkan budaya pelayanan para barista di Kopi Kenangan.

Rangkaian acara Kenangan Barista Championship dibagi dalam tiga tahap yaitu, Pre-Competition, National Level Competition, dan Grand Final. Di setiap tahap seleksi Pre-Competition dan National Level Competition, Kopi Kenangan menyediakan pembekalan materi kompetisi bagi peserta yang disebut dengan COM (Competitor Orientation Meeting).

Sebelum tahap Grand Final, para peserta yang lolos tahap seleksi awal selanjutnya mengikuti Workshop selama tiga hari untuk pembekalan materi kompetisi yang lebih terperinci. Pihak komite Kenangan Barista Championship juga menyediakan RnR (Rules and Regulation) sebagai panduan peserta mengikuti ajang Kenangan Barista Championship.

Dalam kompetisi ini, barista diminta untuk menyajikan tiga kategori minuman, yaitu Espresso, Milk Beverage, dan Signature Beverage yang berbasis espresso. Untuk menentukan pemenang, juri akan memberikan penilaian rasa, cara menyajikan minuman yang sesuai teknik, dan bahan yang digunakan dengan uraian lengkap dan menarik. Proses penjurian dilaksanakan secara internal oleh 5 orang dari divisi Research & Development, Learning & Development, Quality Control Kopi Kenangan, dimana salah satunya adalah Yanuar Arlief, SPV QC Specialist Kopi Kenangan sekaligus finalis top 5 Indonesia Barista Championship 2022.

Grand Final Kenangan Barista Championship yang berlangsung pada 25 Oktober 2022 telah menetapkan tiga barista terbaik tahun ini, Adit Gusti dari gerai Palmerah Central Kitchen sebagai juara pertama, Zsa Zsa Nur Istiqomah dari gerai Kenangan Heritage sebagai runner-up, dan Siska Ayu Senda dari gerai Plaza Atrium Senen sebagai juara ketiga. Tidak hanya mengantongi sertifikat penghargaan dan tropi Kenangan Barista Championship, ketiga juara juga mendapatkan berbagai hadiah hiburan. Kenangan Brands berharap kegiatan ini dapat memotivasi para barista untuk memberikan pelayanan berkualitas dan kemampuan terbaik mereka kepada para pelanggan Kopi Kenangan.

Acara Leadership Conference dan Kegiatan Sosial di Bali Sukses Bersihkan Sampah di Kali Mati, Kuta

Bersamaan dengan pelaksanaan Kenangan Barista Championship pertama, Kenangan Brands juga melangsungkan acara leadership conference. Dalam kesempatan ini, Kenangan Brands juga melakukan aktivitas sosial sebagai bentuk apresiasi dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat Bali dengan menerjunkan sekitar 200 orang karyawan Kenangan Brands untuk melakukan kegiatan sosial membersihkan sampah di pinggiran kali mati di daerah Kuta, Bali. Dalam acara ini para leader dan jajaran manajemen turut serta secara aktif dalam mengumpulkan dan membersihkan lingkungan. Sebanyak puluhan kilogram sampah berhasil diangkut dan dibersihkan.

“Besar harapan kami agar dapat melangsungkan acara Kenangan Barista Championship serta kegiatan konferensi internal seperti ini setiap tahun. Kami juga akan mencoba untuk menghadirkan kompetisi-kompetisi lainnya untuk membangkitkan motivasi dan menginspirasi seluruh tim Kenangan Brands sehingga kami dapat terus memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan kami,” ungkap Nia Qoyimmah, Head of Human Resources Kenangan Brands.

Tentang Kenangan Brands

Kenangan Brands adalah grup F&B berkonsep New Retail dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Didirikan pada tahun 2017 dengan merek andalannya, Kopi Kenangan. Pada tahun 2020, Kenangan Brands mulai merambah ke kategori makanan melalui merek roti bernama Cerita Roti, dan pada tahun 2021, meluncurkan merek “chicken on the go” bernama Chigo dan merek soft-cookies Kenangan Manis. Pada tahun 2022, kami meluncurkan inovasi terbaru kami dengan memasuki pasar FMCG melalui peluncuran produk Ready to Drink dengan merek Kopi Kenangan Hanya Untukmu, Kopi Siap Minum dalam kemasan, sebagai usaha untuk mengembangkan dan memperluas pasar secara nasional, sekaligus menjawab tingginya antusias pelanggan terhadap Kopi Kenangan. Melalui pemahaman dan eksplorasi cita rasa lokal serta model online dan offline 'ritel baru' yang berfokus pada pengalaman pelanggan, Kenangan Brands memiliki visi untuk menjadi bisnis makanan dan minuman terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, dengan produk berkualitas terjangkau, cepat dan pelayanan yang ramah, quality control, dan pengembangan usaha kreatif.

