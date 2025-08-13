Promo Minuman Spesial Kemerdekaan 17 Agustus 2025, Semua Serba Rp8.000!

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut ini sederet promo spesial kemerdekaan untuk sejumlah gerai minuman di Indonesia.

Promo di bawah ini bisa dimanfaatkan dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-80 pada 17 Agustus 2025.

Sejumlah gerai yang memberikan promo yakni mulai dari minuman sehat seperti Re.juve hingga minuman kekinian seperti Chatime dan Hop Hop.

Baca Juga Daftar 20++ Promo Makanan Edisi Kemerdekaan Khusus Bulan Agustus 2025

Daftar Promo Minuman Spesial Kemerdekaan Agustus 2025

1. Re.juve

Re.juve memberikan promo spesial kemerdekaan yang berlaku pada 17-18 Agustus 2025. Promo tersebut berlaku untuk pembelian 4 botol.

Nantinya pembeli akan mendapat diskon sebesar 45% off untuk pembelian 4 botol di seluruh took Re.juve dan Re.fresh.

2. Ta Wan

Bebas pilih kopi di restoran Ta Wan pada Agustus 2025.

Pembeli dapat memilih kopi apapun dengan harga Rp17.000, setelah melakukan pembelian Promo Merdeka.

Baca Juga Koperasi Cirebon Runtuh Saat Pemerintah Gencar Promosi Kopdes Merah Putih

3. Croco

Croco juga memberikan diskon spesial kemerdekaan khusus untuk paket Iced Coconut Latte + Red Velvet Rp80.000.

Kemudian promo juga diberikan untuk menu Iced Cononut Latte + Red White Ro70.000.

4. Teh Kotjok

Promo spesial kemerdekaan diberikan oleh Teh Kotjok. Dapatkan potongan Rp8.000 untuk setiap pembelian 2 Teh Kotjok Redberry/Milky seharga Rp25.000.

5. Hop Hop

Spesial dalam rangka HUT RI ke-80, HOPHOP hadir dengan promo Beli 1 Gratis Cup Kedua seharga Rp8000.

Cukup beli 1 cup minuman favorit kamu minimal Rp27.000, dan kamu langsung bisa tebus cup ke-2 cuma Rp8.000 aja!

Varian minuman ke-2 yang bisa kamu pilih juga gak kalah menggoda:

Strawberry Lemonade (M)

Lychee Blend

Lychee Iced Tea (M)

Semua lengkap dengan FREE topping Lychee Jelly. Promo ini berlaku untuk pembayaran cashless dan hanya selama persediaan masih ada ya. Jangan lupa untuk follow @hophop_indo untuk ikuti promonya.

6. KOI The

Spesial promo Independence day untuk tanggal 11-24 Agustus 2025. Combo 1 dan 2 hanya Rp80.000. Adapun menu combo 1 dan 2 yakni:

Combo 1: 3 Golden Bubble Milk Tea (M)

Combo 2: 3 Ovaltine (M)

7. KFC

KFC serba Rp8.000 merupakan promo spesial kemerdekaan yang berlaku untuk menu Cola Float/Fanta Float/Sprite Float/Mango Float/KFC Sundae.