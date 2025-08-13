Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store
Daftar promo minuman spesial kemerdekaan Agustus 2025, ada HopHop Rp 8.000/Instagram @hophop_indo
Kuliner

Promo Minuman Spesial Kemerdekaan 17 Agustus 2025, Semua Serba Rp8.000!

Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih
 Rabu, 13 Agustus 2025 - 15:42
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut ini sederet promo spesial kemerdekaan untuk sejumlah gerai minuman di Indonesia.

Promo di bawah ini bisa dimanfaatkan dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-80 pada 17 Agustus 2025.

Sejumlah gerai yang memberikan promo yakni mulai dari minuman sehat seperti Re.juve hingga minuman kekinian seperti Chatime dan Hop Hop.

Baca Juga Daftar 20++ Promo Makanan Edisi Kemerdekaan Khusus Bulan Agustus 2025

Daftar Promo Minuman Spesial Kemerdekaan Agustus 2025

1. Re.juve

Re.juve memberikan promo spesial kemerdekaan yang berlaku pada 17-18 Agustus 2025. Promo tersebut berlaku untuk pembelian 4 botol.

Nantinya pembeli akan mendapat diskon sebesar 45% off untuk pembelian 4 botol di seluruh took Re.juve dan Re.fresh.

Baca Juga Cara dan Syarat Beli Tiket KAI Cuma 80% dari Harga Normal, Promo HUT Ke-80 RI

2. Ta Wan

Bebas pilih kopi di restoran Ta Wan pada Agustus 2025.

Pembeli dapat memilih kopi apapun dengan harga Rp17.000, setelah melakukan pembelian Promo Merdeka.

Baca Juga Koperasi Cirebon Runtuh Saat Pemerintah Gencar Promosi Kopdes Merah Putih

3. Croco

Croco juga memberikan diskon spesial kemerdekaan khusus untuk paket Iced Coconut Latte + Red Velvet Rp80.000.

Kemudian promo juga diberikan untuk menu Iced Cononut Latte + Red White Ro70.000.

4. Teh Kotjok

Promo spesial kemerdekaan diberikan oleh Teh Kotjok. Dapatkan potongan Rp8.000 untuk setiap pembelian 2 Teh Kotjok Redberry/Milky seharga Rp25.000.

5. Hop Hop

Spesial dalam rangka HUT RI ke-80, HOPHOP hadir dengan promo Beli 1 Gratis Cup Kedua seharga Rp8000.

Cukup beli 1 cup minuman favorit kamu minimal Rp27.000, dan kamu langsung bisa tebus cup ke-2 cuma Rp8.000 aja!

Varian minuman ke-2 yang bisa kamu pilih juga gak kalah menggoda:

  • Strawberry Lemonade (M)
  • Lychee Blend
  • Lychee Iced Tea (M)

Semua lengkap dengan FREE topping Lychee Jelly. Promo ini berlaku untuk pembayaran cashless dan hanya selama persediaan masih ada ya. Jangan lupa untuk follow @hophop_indo untuk ikuti promonya. 

6. KOI The

Spesial promo Independence day untuk tanggal 11-24 Agustus 2025. Combo 1 dan 2 hanya Rp80.000. Adapun menu combo 1 dan 2 yakni:

  • Combo 1: 3 Golden Bubble Milk Tea (M)
  • Combo 2: 3 Ovaltine (M)

7. KFC

KFC serba Rp8.000 merupakan promo spesial kemerdekaan yang berlaku untuk menu Cola Float/Fanta Float/Sprite Float/Mango Float/KFC Sundae.

Bagikan

Tags :

Bisnis Indonesia Premium. Login

Nikmati Bisnis Indonesia Premium. Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Penopang Astra (ASII) Ketika Otomotif Lesu
Premium

Penopang Astra (ASII) Ketika Otomotif Lesu

Coal Miners Performance Amid China’s Demand Slump: ITMG vs PTBA
Premium

Coal Miners Performance Amid China’s Demand Slump: ITMG vs PTBA

Indonesian Shipping Firms Ramp Up on Expansion
Premium

Indonesian Shipping Firms Ramp Up on Expansion

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Daftar 20++ Promo Makanan Edisi Kemerdekaan Khusus Bulan Agustus 2025
Kuliner

Daftar 20++ Promo Makanan Edisi Kemerdekaan Khusus Bulan Agustus 2025

6 jam yang lalu
Cara Dapat Promo Tiket Pesawat Citilink Rp88 Ribu Spesial Agustus 2025
Viral

Cara Dapat Promo Tiket Pesawat Citilink Rp88 Ribu Spesial Agustus 2025

3 hari yang lalu
Banjir Promo dan Diskon Spesial HUT Ke-80 RI, Simak Daftarnya!
Kuliner

Banjir Promo dan Diskon Spesial HUT Ke-80 RI, Simak Daftarnya!

5 hari yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Lutut Sakit Saat Jalan atau Olahraga? Periksa di Mayapada Hospital
Health

Lutut Sakit Saat Jalan atau Olahraga? Periksa di Mayapada Hospital

4 jam yang lalu
Simak Begini 5 Tanda Awal Kerusakan Tulang
Health

Simak Begini 5 Tanda Awal Kerusakan Tulang

6 jam yang lalu
Promo Minuman Spesial Kemerdekaan 17 Agustus 2025, Semua Serba Rp8.000!
Kuliner

Promo Minuman Spesial Kemerdekaan 17 Agustus 2025, Semua Serba Rp8.000!

6 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Lutut Sakit Saat Jalan atau Olahraga? Periksa di Mayapada Hospital

2

Daftar 20++ Promo Makanan Edisi Kemerdekaan Khusus Bulan Agustus 2025

3

The Queen's Gambit hingga Squid Game, Ini Daftar 10 Karya Terbaik Netflix dalam 10 Tahun Terakhir

4

Ini 7 Destinasi Wisata Sejarah Kemerdekaan RI yang Bisa Dikunjungi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun
Entertainment

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos
Relationship

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos

Selena Gomez Ikuti Jejak Taylor Swift, Masuk Wanita Terkaya Hasil Usaha Sendiri Milik Forbes
Entertainment

Selena Gomez Ikuti Jejak Taylor Swift, Masuk Wanita Terkaya Hasil Usaha Sendiri Milik Forbes

Deretan 10 Negara Paling Banyak Dikunjungi di Dunia, dari Prancis hingga Inggris
Info Travel

Deretan 10 Negara Paling Banyak Dikunjungi di Dunia, dari Prancis hingga Inggris

Wawancara Terakhir Paus Fransiskus Disiapkan Jadi Film Dokumenter
Entertainment

Wawancara Terakhir Paus Fransiskus Disiapkan Jadi Film Dokumenter

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro