Daftar 20++ Promo Makanan Edisi Kemerdekaan Khusus Bulan Agustus 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Ragam promo makanan diberikan oleh berbagai brand untuk masyarakat dalam rangka kemerdekaan Indonesia yang ke-80.

Bagi para pemburu promo, hal ini menjadi momen yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga menikmati diskon besar-besaran.

Berikut ini daftar promo makanan spesial kemerdekaan yang berlaku pada bulan Agustus 2025.

Daftar 20++ Promo Makanan Spesial Kemerdekaan 2025

1. Ichiban Sushi

Promo diberikan oleh Ichiban Sushi untuk tiga pilihan paket serba Rp80.000. Promo hanya berlaku Senin sampai Jumat selama Agustus dan khusus untuk makan di tempat.

Promo tersedia paket Ramen Merdeka (Tori Katsu Ramen + Tori Abura Ramen + Edamame + 2 Miso Soup), Sushi Merdeka (Dory Mentai Roll + Top Gun Roll + Edamame + 2 Miso Soup), dan Mix Merdeka (Tori Katsu Ramen + Dory Mentai Roll+ Edamame+2 Miso Soup).

2. Pizza Hut

Pizza Hut memberikan promo spesial kemerdekaan dengan paket spesial, yakni 1 Regular Original Ultimate Pizza dengan topping pilihan dan 2 minuman (Lemon Tea atau Orange Delight) hanya Rp80.000 dan belum termasuk pajak.

Pemesanan dapat dilakukan melalui aplikasi Pizza Hut atau situs resminya. Promo berlaku sepanjang Agustus dan bisa dibeli kelipatan.

3. Shihlin

Selama bulan Agustus 2025, Shihlin menghadirkan promo diskon 20% setiap pembelian di hari Senin-Jumat di jam 10.00-11.00 WIB.

Pada periode promo berlangsung tersedia:

Popcorn Cihcken Rp41.000

XXL Cripsy Chicken Rp38.500

Seafood Tempura Rp37.500

Sweet Plum Potato Rp29.500

Crispy Salt Pepper Mushroom Rp31.500

Suprice Bowl Rp33.000

Salad Warp Rp33.000.

Selain diskon 20%, dalam rangka ulang tahun Shihlin ke-17, kamu juga bisa nikmatin XXL Crispy Chicken cuma Rp17.000.

Promo tersebut berlaku hanya untuk pembayaran pakai ShopeePay atau ShopeePay Later di tanggal 1-15 Agustus 2025.

4. Family Mart

Promo makanan Agustus 2025 berikutnya hadir juga di Family Mart. Dengan hanya bermodal Rp15.000 kamu bisa cobain paket Selera Sambal Nusantara seperti:

Nasi Crispy Chicken Sambal Cobek

Sambal Ijo

Saus Gulai

Sambal Geprek.

5. Bakmi GM

Bakmi GM memberikan promo khusus kemerdekaan, yakni untuk menu Nasi Goreng Kecombrang + Chicken Katsu hanya Rp43.182 dan Es Pandan Jeli Merah Putih hanya Rp18.182. Bagi yang ingin pilih paket lengkap dengan Teh Botol dan Es Pandan seharga Rp53.364.

Selain itu, juga tersedia paket untuk dua orang, yaitu paket "Merdeka Couple" yang seharga Rp97.273 dengan menu Nasi Goreng Kecombrang + Chicken Katsu + Bakmi Special GM + 2 Es Pandan Jeli Merah Putih.

Promo ini berlaku dari 1-31 Agustus di semua outlet, kecuali yang berada di stasiun, bandara, food truck, rest area, dan food court.

6. Tous Les Jours

Buat yang pengen rayain Hari Kemerdekaan sambil makan manis, Tous Les Jours punya penawaran menarik yakni diskon 50% untuk whole cake dan promo beli 1 gratis 1 roti pilihan.

Promo Tous Les Jours ini berlaku dari 8–21 Agustus 2025. Cocok buat perayaan bareng keluarga atau sekadar hadiah buat orang tersayang.

7. Wingstop

Promo makanan Agustus 2025 yang juga tak kalah menguntungkan hadir di Wingstop.

Berkolaborasi dengan Frestea, Wingstop menghadirkan promo spesial bertema kemerdekaan “MERDEKA 17845”. Adapun pilihan promonya ada:

Merdeka 1: 2 Churros + Frestea Jasmine – Rp17.845

Merdeka 2: Voodoo Fries + Frestea Jasmine – Rp17.845

Merdeka 3: 4 Boneless + Rice – Rp17.845

Merdeka 4: 2 Crunchy Wings + Rice – Rp17.845

Promo ini terinspirasi dari tanggal bersejarah 17-8-1945, dan pastinya bikin perayaan 17-an kamu makin meriah dan hemat.

8. McDonalds

Spesial untuk promo 8.8, kamu bisa nikmati cheeseburger a la carte hanya Rp10.000 di McDonalds.

Promo ini hanya berlaku satu hari di tanggal 8 Agustus 2025 mulai pukul 11.00 hingga 23.59 WIB.

9. Yoshinoya

Yoshinoya menghadirkan promo makanan Agustus 2025 yang dibanderol Rp88.000 untuk pilihan menu berikut:

Japanese Curry with Scrambled Egg + Ebi Fry 2 pcs + Es Cendol Gula Aren → Rp88.000 (diskon 15%)

Crispy Chicken 3 pcs → Rp88.000 (diskon 15%)

Premium Chicken Katsu → Rp88.000 (diskon 20%).

Perlu diketahui bahwa promo makanan di Yoshinoya Rp88.000 hanya berlaku di tanggal 8-14 Agustus 2025.

10. PHD

Promo makanan Agustus 2024 di PHD menawarkan paket hemat hanya dengan modal Rp80 ribuan saja.

Dalam promo PHD ini, kamu bisa dapetin: ‘