Dari 'Hayya Hayya' hingga 'Arhbo' Ini Dia 4 Lagu Resmi Piala Dunia 2022

Bisnis.com, JAKARTA - Perhelatan Piala dunia 2022 tinggal menghitung hari. Tepatnya, 20 November 2022, pesta olah raga sepak bola terbesar di dunia itu akan digelar di Qatar.

Layaknya perhelatan Piala Dunia sebelum-sebelumnya, di Piala Dunia Qatar kali inipun, FIFA telah merilis lagu atau theme song resmi penyelenggaraan Piala Dunia 2022.

Setidaknya, ada 4 lagu resmi Piala Dunia yang telah dirilis tahun ini berikut perinciannya:

Hayya Hayya (Better Together) – Trinidad Cardona, Davido, Aisha Arhbo – Ozuna, GIMS, RedOne The World Is Yours to Take – Lil Baby, Tears for Fears Light The Sky – Nora Fatehi, Rahma Riad, Manal, RedOne

1. 'Hayya Hayya'

Lagu pertama dirilis pada bulan April berjudul 'Hayya Hayya', yang berarti 'Lebih baik bersama'.

Itu dilakukan oleh Cardona, Davido dan Aisha, sedangkan video menampilkan gambar Zinedine Zidane, Cafu, Edinson Cavani, Cristiano Ronaldo dan bintang sepak bola lainnya.

"Dengan menyatukan suara-suara dari Amerika, Afrika dan Timur Tengah, lagu ini melambangkan bagaimana musik - dan sepak bola - dapat menyatukan dunia," kata Chief Commercial Officer FIFA Kay Madati.

2. 'Arhbo'

Ada berbagai genre dalam soundtrack Piala Dunia FIFA dan itu termasuk rap, dengan Gims dan Ozuna memproduseri 'Arhbo', sebuah lagu yang berarti 'Selamat datang'.

Dalam video lagu Piala Dunia ini terlihat stadion-stadion yang akan menjadi tuan rumah pertandingan November dan Desember ini.

3. The World Is Yours to Take

Lagu ketiga berjudul dalam bahasa Inggris yaitu 'The World is Yours to Take' yang dibawakan oleh Lil Baby.

Ini menampilkan suara dari lagu Tears for Fears yang terkenal 'Everybody Wants To Rule The World'.

4. 'Light the Sky'

Track keempat juga berjudul bahasa Inggris, 'Light the Sky'.

Dibawakan oleh empat penyanyi-penulis lagu wanita berpengaruh dari dunia Arab, yaitu Balqees, Nora Fatehi, Manal dan Rahma Riad.

Seperti trek lainnya, liriknya berbicara tentang dunia yang ingin bersatu.

