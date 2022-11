Daftar Artis yang Tampil di Pembukaan Piala Dunia 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Piala Dunia 2022 akan mulai dihelat pada 20 November 2022 di Qatar

Upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2022 akan berlangsung pada 20 November, sebelum pertandingan Qatar vs Ekuador.

Disebutkan, pembukaan Piala Dunia 2022 itu akan dimeriahkan oleh sejumlah selebriti berikut ini dilansir dari Total Sport.

1.Lil Baby (Dikonfirmasi)

Rapper, penyanyi, dan penulis lagu Amerika Lil Baby juga memproduksi lagu piala dunia 2022, berjudul "The World Is Yours To Take".

Banyak pesepakbola terhebat termasuk Messi, Neymar Jr, Raheem Sterling juga tampil dalam lagu tersebut.

Sekarang FIFA mengonfirmasi detail bahwa Lil Baby juga akan hadir di upacara pembukaan piala dunia 2022 dan akan mengguncang panggung dengan lirik dan musik instrumennya.

2. Nora Fatehi (Dikonfirmasi)

Kecantikan penari perut India Nora, telah mendapatkan begitu banyak ketenaran dalam beberapa tahun terakhir dan juga akan mengatur panggung piala dunia dengan penampilan luar biasa dan tarian epiknya.

Nora juga tampil dalam lagu resmi Qatar 2022 bersama penari bintang lainnya Manal dan Rahma. Detail menegaskan bahwa penari perut juga akan menampilkan gerakan klasiknya dalam pelantikan bersama Balqees, Rahma Riad, dan RedOne.

3. BTS (Belum Dikonfirmasi Secara Resmi)

Meski detailnya belum dikonfirmasi secara resmi. Namun, ada kemungkinan Bangtan Boys juga akan menjadi bagian dari upacara peresmian dan akan memeriahkan acara tersebut.

Boy Band Korea telah menjadi bagian dari banyak pertunjukan besar dan memiliki banyak penggemar di seluruh dunia. Dengan demikian, penampilan mereka akan membawa aura Piala Dunia yang baru.

4. Shakira (Belum Dikonfirmasi Secara Resmi)

Dikenal dengan “Queen of Latin Music”, Shakira juga akan menampilkan kemampuan menyanyinya kepada para penggemar secara langsung di stadion karena dia juga akan menjadi bagian dari upacara pembukaan.

5.Dua Lipa (Belum Dikonfirmasi Secara Resmi)

Dua Lipa adalah salah satu penyanyi paling bergengsi, telah mendapatkan begitu banyak ketenaran dan popularitas karena suaranya yang serba bisa dan vokal yang epik. Sesuai laporan, dia juga masuk ke acara besar dan akan mengeksplorasi keajaiban musik baru ke dunia sepak bola.

6. Seniman lokal

Banyak artis lokal juga akan menunjukkan keterampilan menari mereka dan menunjukkan tradisi dan budaya Qatar ke seluruh dunia. Pertunjukan singkat ini akan menampilkan bakat lokal kepada para penggemar piala dunia dan akan membawa hasil positif bagi mereka dalam waktu dekat.

